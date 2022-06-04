Умиротворение РФ привело к нападению на Грузию и Украину, преступлениям в Сирии, убийствам в Европе – Яценюк

Яценюк: Призываю мировых лидеров понять, что нельзя вести переговоры с убийцей, который приставил тебе пистолет к голове Фото: nfront.org.ua

"Цели России – далеко за пределами Украины. Цели России – это Польша, страны Балтии, и Молдова, и Грузия. Цели России – это Восточная Европа и вообще подрыв НАТО и ЕС. Поэтому победа Украины означает победу всего свободного мира", – сказал он.

Экс-премьер Украины назвал неправильной позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который недавно заявлял, что президента России Владимира Путина, объявившего 24 февраля о вторжении в Украину, "не надо унижать".

"Это неправильная позиция по отношению к Украине и украинцам. Это неправильная позиция в том числе и по отношению к народу Франции. Французское сопротивление никогда бы не приняло, если бы говорили: "Давайте не унижать нацистскую Германию и Гитлера, совершившего преступления против человечности", – объяснил Яценюк.

Он подчеркнул, что политика умиротворения России уже стала причиной нападения российских войск на Грузию и Украину, российских преступлений в Сирии, вмешательству Москвы в американские выборы, убийствам на территории Великобритании и Германии, а также к появлению российских шпионов на территории Евросоюза.

"Поэтому я призываю мировых лидеров понять: нельзя вести переговоры с убийцей, который приставил тебе пистолет к голове. Переговоры можно вести только с теми, кто готов к этому. А Путин и фашистская Россия будут вести переговоры только тогда, когда Украина победит на поле боя и когда западный мир четко заявит: мы не будем идти ни на какое следующее умиротворение, мы сделали выводы из Второй мировой войны, военные преступники должны понести наказание, а Россия должна освободить украинскую территорию, мы стоим на принципах свободы, суверенности, независимости каждого государства и мы будем защищать эти принципы", – отметил Яценюк.

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