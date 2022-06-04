Умиротворение РФ привело к нападению на Грузию и Украину, преступлениям в Сирии, убийствам в Европе – Яценюк

"Цели России – далеко за пределами Украины. Цели России – это Польша, страны Балтии, и Молдова, и Грузия. Цели России – это Восточная Европа и вообще подрыв НАТО и ЕС. Поэтому победа Украины означает победу всего свободного мира", – сказал он.
Экс-премьер Украины назвал неправильной позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который недавно заявлял, что президента России Владимира Путина, объявившего 24 февраля о вторжении в Украину, "не надо унижать".
"Это неправильная позиция по отношению к Украине и украинцам. Это неправильная позиция в том числе и по отношению к народу Франции. Французское сопротивление никогда бы не приняло, если бы говорили: "Давайте не унижать нацистскую Германию и Гитлера, совершившего преступления против человечности", – объяснил Яценюк.
Он подчеркнул, что политика умиротворения России уже стала причиной нападения российских войск на Грузию и Украину, российских преступлений в Сирии, вмешательству Москвы в американские выборы, убийствам на территории Великобритании и Германии, а также к появлению российских шпионов на территории Евросоюза.
"Поэтому я призываю мировых лидеров понять: нельзя вести переговоры с убийцей, который приставил тебе пистолет к голове. Переговоры можно вести только с теми, кто готов к этому. А Путин и фашистская Россия будут вести переговоры только тогда, когда Украина победит на поле боя и когда западный мир четко заявит: мы не будем идти ни на какое следующее умиротворение, мы сделали выводы из Второй мировой войны, военные преступники должны понести наказание, а Россия должна освободить украинскую территорию, мы стоим на принципах свободы, суверенности, независимости каждого государства и мы будем защищать эти принципы", – отметил Яценюк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Le Figaro писало в начале мая, что с декабря 2021 года Макрон и Путин разговаривали "почти 20 раз".
Очередной разговор с Путиным состоялся 28 мая – его Макрон провел совместно с канцлером Германии Олафом Шольцом, и беседа длилась 80 минут. Политики уговаривали президента РФ вывести войска из Украины, разблокировать Черное море для экспорта зерна и пойти на переговоры с Зеленским, а также освободить защитников "Азовстали". При этом Шольц и Макрон "положительно отметили приверженность президента России обращению с пленными комбатантами в соответствии с нормами международного гуманитарного права".
Зеленский в мае, говоря об усилиях Макрона в прекращении войны РФ против Украины, заявил, что "предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину, не очень корректно со стороны тех или иных лидеров". В команде Макрона заверили, что президент Франции не предлагал Украине пойти на территориальные уступки.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что такие предложения делал не только Макрон, но и другие "люди из европейского политического сообщества".