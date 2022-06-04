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ПОЛИТИКА

Умиротворение РФ привело к нападению на Грузию и Украину, преступлениям в Сирии, убийствам в Европе – Яценюк

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Яценюк: Призываю мировых лидеров понять, что нельзя вести переговоры с убийцей, который приставил тебе пистолет к голове
Яценюк: Призываю мировых лидеров понять, что нельзя вести переговоры с убийцей, который приставил тебе пистолет к голове
Фото: nfront.org.ua

Россия, которая открыто вторглась в Украину, не остановиться в Украине в случае своей победы. Об этом 4 июня заявил польскому телеканалу Polsat бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, сообщает сайт его благотворительного фонда Open Ukraine.

"Цели России – далеко за пределами Украины. Цели России – это Польша, страны Балтии, и Молдова, и Грузия. Цели России – это Восточная Европа и вообще подрыв НАТО и ЕС. Поэтому победа Украины означает победу всего свободного мира", – сказал он.

Экс-премьер Украины назвал неправильной позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который недавно заявлял, что президента России Владимира Путина, объявившего 24 февраля о вторжении в Украину, "не надо унижать".

"Это неправильная позиция по отношению к Украине и украинцам. Это неправильная позиция в том числе и по отношению к народу Франции. Французское сопротивление никогда бы не приняло, если бы говорили: "Давайте не унижать нацистскую Германию и Гитлера, совершившего преступления против человечности", – объяснил Яценюк.

Он подчеркнул, что политика умиротворения России уже стала причиной нападения российских войск на Грузию и Украину, российских преступлений в Сирии, вмешательству Москвы в американские выборы, убийствам на территории Великобритании и Германии, а также к появлению российских шпионов на территории Евросоюза.

"Поэтому я призываю мировых лидеров понять: нельзя вести переговоры с убийцей, который приставил тебе пистолет к голове. Переговоры можно вести только с теми, кто готов к этому. А Путин и фашистская Россия будут вести переговоры только тогда, когда Украина победит на поле боя и когда западный мир четко заявит: мы не будем идти ни на какое следующее умиротворение, мы сделали выводы из Второй мировой войны, военные преступники должны понести наказание, а Россия должна освободить украинскую территорию, мы стоим на принципах свободы, суверенности, независимости каждого государства и мы будем защищать эти принципы", – отметил Яценюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Le Figaro писало в начале мая, что с декабря 2021 года Макрон и Путин разговаривали "почти 20 раз".

Очередной разговор с Путиным состоялся 28 мая – его Макрон провел совместно с канцлером Германии Олафом Шольцом, и беседа длилась 80 минут. Политики уговаривали президента РФ вывести войска из Украины, разблокировать Черное море для экспорта зерна и пойти на переговоры с Зеленским, а также освободить защитников "Азовстали". При этом Шольц и Макрон "положительно отметили приверженность президента России обращению с пленными комбатантами в соответствии с нормами международного гуманитарного права".

Зеленский в мае, говоря об усилиях Макрона в прекращении войны РФ против Украины, заявил, что "предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину, не очень корректно со стороны тех или иных лидеров". В команде Макрона заверили, что президент Франции не предлагал Украине пойти на территориальные уступки.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что такие предложения делал не только Макрон, но и другие "люди из европейского политического сообщества".

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Арсений Яценюк, НАТО, Грузия, Польша, Франция, Великобритания, убийство, война, военные, переговоры, нападение, вторжение, политика, преступление, Европа, российская агрессия, украинцы, фашисты, война России против Украины, Эммануэль Макрон, преступник, российские оккупанты
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