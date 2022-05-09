Яценюк: Нет никакой другой альтернативы, кроме победы Украины

Яценюк: Я убежден, что мы покажем всем в мире, что демократия и свобода будут всегда побеждать Фото: ksf.openukraine.org

“Мой призыв ко всему миру: нет никакой другой альтернативы, кроме победы Украины. Ведь победа Украины будет победой всего свободного мира. Это борьба за Украину, борьба за права человека, свободу, независимость. Это праведная борьба”, – подчеркнул он

Яценюк призвал весь цивилизованный мир помочь Украине в войне и поддержать украинский народ.

“Мы говорим освобождения Европы от нацистского режима. Но те, кто завтра [9 мая] собирается праздновать, – это те, кто начал новую войну, так же, как это сделал в свое время Гитлер, против независимой суверенной Украины”, – сказал он.

Экс-премьер назвал Путина "преемником Гитлера и представляющих собой нацистский режим".

Также Яценюк выразил благодарность США, "Большой семерке", Европейскому союзу и "всем, кто осознал, что Путин и его режим – это настоящая угроза нашей жизни, нашим семьям, нашим странам и нашей безопасности".

“Уверен, что в этой войне Украина победит. И я убежден, что мы покажем всем в мире, что демократия и свобода будут всегда побеждать”, – подчеркнул глава КБФ.

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