Яценюк назвал попытки правительств Грузии и Молдовы сохранить нейтралитет в войне РФ против Украины неправильными

Политик назвал попытки правительств Грузии и Молдовы сохранить нейтралитет в нынешнем конфликте неправильными. Яценюк отметил, что тысячи солдат оккупационной армии РФ находятся на оккупированных территориях Грузии и Молдовы.

"Они знают, на что способна Россия. Нас объединяли общие ценности. И в эти драматические и сложные времена для украинского народа, а также для народов Грузии и Молдовы было так важно проявить подлинное единство, остаться единым фронтом, ввести санкции против России. Если Украина рухнет, Молдова и Грузия упадут. Точка", – подчеркнул экс-премьер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 февраля, после полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Молдова и Грузия подали заявку на вступление в ЕС 3 марта.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада, введенным против России после начала войны РФ против Украины. Он также исключил, что полетит в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу.

1 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве украинского посла Грузии из-за позиции властей страны в отношении вторжения РФ в Украину.

Молдова также отказалась присоединяться к санкциям против РФ. Президент страны Майя Санду заявила, что Молдова зависима от энергоносителей из РФ и она не может оставить страну без природного газа и электричества.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 18 апреля обвинила Молдову в том, что она слишком мало делает для Украины. Также Верещук раскритиковала Молдову за подачу заявку в ЕС одновременно с Украиной, имея в виду, что Кишинев пытается извлечь выгоду из российско-украинской войны.