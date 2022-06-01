"Путин не является стороной переговоров". Яценюк назвал пять пунктов плана победы Украины

По мнению Яценюка, никакие промежуточные решения на условиях президента РФ Владимира Путина не могут остановить войну.

"Любое временное решение убедит Путина, что он может пойти дальше и мобилизовать свои силы для нового наступления. Нет другой альтернативы, чем четкий и однозначный план Европейской народной партии, нацеленный на единственную и важнейшую цель – победу Украины", – заявил политик.

Он назвал пять пунктов такого плана, первый из которых заключается в том, что Украина должна быть обеспечена тяжелым вооружением – "сейчас, немедленно и в необходимых количествах".

Во вторых, отметил Яценюк, Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС. Ожидается, что это должно произойти в июне этого года. По мнению политика, если Украине не дадут кандидатство, это будет "исторический провал ЕНП".

"Третье. Россия должна в полной мере ощутить давление шестого пакета европейских санкций, вводящих эмбарго на нефть. Скажем честно – противники этого решения используют членство в нашей семье не из-за ценностей, а для выгоды", – подчеркнул политик.

Четвертый пункт – масштабный пакет экономической и финансовой поддержки, который нужен Украине, чтобы выжить в нынешнем положении, и помочь ей в этом может "только свободный мир, Европейский Союз и США", отметил Яценюк.

"Пятое. Путин не является стороной переговоров. Он и его режим – военные преступники. Мы должны сделать все возможное, чтобы будущий Международный трибунал неизбежно привлек их к справедливому наказанию", – подчеркнул политик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)