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"Путин не является стороной переговоров". Яценюк назвал пять пунктов плана победы Украины

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Яценюк рассказал европейским депутатам, что необходимо Украине для победы над РФ
Яценюк рассказал европейским депутатам, что необходимо Украине для победы над РФ
Фото: Kyiv Security Forum / Facebook

Если Украина потерпит неудачу в войне против РФ, Европа не избежит ее судьбы, заявил 31 мая европейским депутатам украинский политик, премьер-министр в 2014–2016 годах Арсений Яценюк. Свое обращение к конгрессу Европейской народной партии, крупнейшей политсилы в Европейском парламенте, он опубликовал в Facebook.

По мнению Яценюка, никакие промежуточные решения на условиях президента РФ Владимира Путина не могут остановить войну.

"Любое временное решение убедит Путина, что он может пойти дальше и мобилизовать свои силы для нового наступления. Нет другой альтернативы, чем четкий и однозначный план Европейской народной партии, нацеленный на единственную и важнейшую цель – победу Украины", – заявил политик. 

Он назвал пять пунктов такого плана, первый из которых заключается в том, что Украина должна быть обеспечена тяжелым вооружением – "сейчас, немедленно и в необходимых количествах".

Во вторых, отметил Яценюк, Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС. Ожидается, что это должно произойти в июне этого года. По мнению политика, если Украине не дадут кандидатство, это будет "исторический провал ЕНП".

"Третье. Россия должна в полной мере ощутить давление шестого пакета европейских санкций, вводящих эмбарго на нефть. Скажем честно – противники этого решения используют членство в нашей семье не из-за ценностей, а для выгоды", – подчеркнул политик.

Четвертый пункт – масштабный пакет экономической и финансовой поддержки, который нужен Украине, чтобы выжить в нынешнем положении, и помочь ей в этом может "только свободный мир, Европейский Союз и США", отметил Яценюк.

"Пятое. Путин не является стороной переговоров. Он и его режим – военные преступники. Мы должны сделать все возможное, чтобы будущий Международный трибунал неизбежно привлек их к справедливому наказанию", – подчеркнул политик. 

https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/videos/5082104048531979/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Владимир Путин, Арсений Яценюк, санкции, депутаты, помощь, Европейский союз
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