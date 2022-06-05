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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин угрожает новыми ракетными ударами из-за поставок оружия в Украину

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Путин озвучил новые угрозы Украине
Путин озвучил новые угрозы Украине
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин в интервью российскому пропагандистскому каналу "Россия 1" пригрозил новыми ракетными ударами по территории Украины. Об этом пишет Lenta.ru.

По его словам, удары будут наноситься в случае, если западные страны поставят Украине дальнобойные ракеты.

"Мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

18 мая издание Politico написало со ссылкой на свои источники, что, несмотря на многократные просьбы Киева, США не поставляют Украине РСЗО MLRS, так как опасаются, что Вооруженные силы Украины ударят ими по территории РФ и что это может затянуть конфликт.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинская сторона обращается относительно таких РСЗО ко многим странам. "Мы не можем заплатить цену в десятки, сотни тысяч человек. Поэтому просим нам помочь. В некоторых странах они просто стоят, а для нас это выживание – эти системы MLRS", – объяснял он.

1 июня президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине, в который вошли ракетные системы HIMARS. По данным CNN, РСЗО будут оснащены боеприпасами с дальностью действия до 80 км. Телеканал отметил, что это намного меньше, чем максимальная дальность действия боеприпасов для этих систем (около 300 км), но намного больше, чем у оружия, которое передавалось Украине до сих пор. К примеру, гаубицы M777, которые США уже поставляют Украине, имеют максимальную дальность действия около 25 км.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, руководство Украины заверило американскую сторону в том, что ВСУ не будут использовать РСЗО дальнего действия для поражения целей в России.

Зеленский заявил в интервью Newsmax в конце мая, что Украина нуждается в оружии большой дальности, чтобы защитить себя, а не для того, чтобы нападать на территорию России, как это сделала РФ по отношению к Украине.

Теги: Владимир Путин, Украина, вооружение, обстрелы, война России против Украины
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