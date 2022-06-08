"Мне не нужно себя винить". Меркель не считает, что сделала недостаточно для предотвращения полномасштабной войны РФ против Украины

Меркель объяснила, почему была против расширения НАТО на восток в 2008 году Фото: EPA

Она заявила, что во время ее пребывания на посту канцлера "не удалось создать архитектуру безопасности".

Меркель сказала, что считает полномасштабную войну РФ против Украины "большой трагедией" и задается вопросом, можно ли было сделать больше для ее предотвращения.

На вопрос, насколько она могла бы способствовать предотвращению эскалации с Россией, она ответила: "К счастью, я достаточно старалась. Очень жаль, что это не сработало. Мне не нужно винить себя за то, что я недостаточно старалась".

Комментируя Минские соглашения, подписанные в 2014-м и 2015 годах, она заявила, что "дипломатия не является ошибкой, если она не работает".

"Так что я не вижу необходимости говорить сейчас: "Это было неправильно", и я не буду извиняться за это", – сказала экс-канцлер.

Кроме этого, Меркель заявила, что была против расширения НАТО на восток, включая Украину и Грузию, так как если бы Альянс дал обеим странам перспективы вступления, Путин мог бы нанести "огромный ущерб Украине".