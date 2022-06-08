"Мне не нужно себя винить". Меркель не считает, что сделала недостаточно для предотвращения полномасштабной войны РФ против Украины

Она заявила, что во время ее пребывания на посту канцлера "не удалось создать архитектуру безопасности".
Меркель сказала, что считает полномасштабную войну РФ против Украины "большой трагедией" и задается вопросом, можно ли было сделать больше для ее предотвращения.
На вопрос, насколько она могла бы способствовать предотвращению эскалации с Россией, она ответила: "К счастью, я достаточно старалась. Очень жаль, что это не сработало. Мне не нужно винить себя за то, что я недостаточно старалась".
Комментируя Минские соглашения, подписанные в 2014-м и 2015 годах, она заявила, что "дипломатия не является ошибкой, если она не работает".
"Так что я не вижу необходимости говорить сейчас: "Это было неправильно", и я не буду извиняться за это", – сказала экс-канцлер.
Кроме этого, Меркель заявила, что была против расширения НАТО на восток, включая Украину и Грузию, так как если бы Альянс дал обеим странам перспективы вступления, Путин мог бы нанести "огромный ущерб Украине".
Меркель занимала должность канцлера с 2005 года. После 15 лет на посту она отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборах. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.
26 сентября 2021 года в Германии прошли выборы в Бундестаг. В них приняли участие 47 партий. 26 октября полномочия Меркель на посту канцлера прекратились. 2 декабря состоялась церемония, посвященная уходу Меркель с поста канцлера Германии..
Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2022 года приглашал Меркель в Бучу Киевской области, где после российской оккупации нашли тела сотен убитых мирных жителей.
Она отвергла критику со стороны украинского президента в связи с позицией ее правительства относительно возможности принятия Украины в НАТО. Меркель заявила, что остается приверженной своим решениям. В то же время она поддержала "все усилия федерального правительства и международного сообщества", направленные на то, чтобы "положить конец варварству и войне России против Украины".
2 июня 2022 года Меркель заявила, что солидарна с Украиной, атакованной Россией, и поддерживает право Украины на самооборону.