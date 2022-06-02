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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Я поддерживаю ваше право на самооборону". Меркель первый раз высказалась об Украине с начала войны

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Экс-канцлер остается противницей вступления Украины в НАТО
Экс-канцлер остается противницей вступления Украины в НАТО
Фото: ЕРА

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель впервые с начала войны выступила на публике и поддержала Украину, передает Zeit Online.

"Я солидарна с Украиной, атакованной Россией, и поддерживаю ее право на самооборону", – заявила она на церемонии в честь отставки лидера профсоюзов Германии Райнера Хоффмана. Меркель добавила, что поддерживает все меры, принимаемые Германией и другими странами ЕС, а также США, НАТО, G7 и ООН.

Она упомянула о страданиях мирного населения Украины и о жестокостях российской армии, в частности в Буче, отметила волну солидарности в ЕС, в том числе по отношению к беженцам из Украины, и выступила за дальнейшее сплочение Европы.

4 апреля пресс-служба Меркель обнародовала письмо, где она отказалась принять приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Бучу, пострадавшую от оккупантов. Также она отвергла критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского в связи с позицией кабинета Меркель относительно возможности принятия Украины в НАТО. Меркель заявила, что остается приверженной своим решениям.

Оценивая первое публичное заявление Меркель о поддержке Украины, французское издание Le Monde отмечает, что она ничего не ответила критикам, обвиняющим ее в излишней сговорчивости с президентом России Владимиром Путиным. Британская The Guardian, в свою очередь, обращает внимание, что Меркель так и не озвучила причин, как ее правительство допустило такую непреодолимую зависимость Германии от российских энергоносителей.

Контекст:

Финансовая помощь Германии за первые пять лет с начала войны в 2014 году составила более €1,4 млрд, однако страна не предоставляла Украине оружие.

В комментарии Financial Times, который был опубликован 12 декабря, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Германия блокировала поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России. По словам Резникова, Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противодронных ружей и антиснайперских систем через NSPA. Впоследствии Германия смягчила позицию по первому пункту, сочтя это оружие нелетальным, так что Украине все же удалось оформить покупку противодронных ружей.

13 декабря немецкое издание Bild написало, что поставку Украине вооружения в рамках НАТО блокировала Меркель. Сообщалось, что Украина уже заплатила за вооружение в начале 2021 года, но представители Германии и Нидерландов заблокировали продажу и она была отложена на полгода. 

После ухода с постов канцлера и главы партии "Христианско-демократический союз" (ХДС)  Меркель так и не ответила на критику. Сменивший ее Фридрих Мерц призвал новое правительство канцлера Германии Олафа Шольца не блокировать поставки оборонного оружия Украине.

Теги: Россия, Владимир Путин, Ангела Меркель, Украина, вторжение, ХДС, Владимир Зеленский, Буча, война России против Украины, Олаф Шольц
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