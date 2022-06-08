Железнодорожники и морские перевозчики на Дунае получат финансовые гарантии своей работы – Кубраков

Министерство берет на себя часть рисков, чтобы стимулировать компании предоставлять иностранные суда и подвижной железнодорожный состав для увеличения перевозок Фото: espreso.tv

"Благодаря принятому решению перевозчики, которым отказали в страховании рисков, смогут получить необходимые финансовые гарантии. Ожидаем, что благодаря этому мы сможем существенно нарастить объемы перевозок", – цитирует пресс-служба слова министра.

Кубраков добавил, что этим решением министерство берет на себя часть рисков, чтобы стимулировать компании предоставлять иностранные суда и подвижной железнодорожный состав для увеличения перевозок.

Кроме этого, в министерстве сообщили, что средства будут храниться на отдельном эскроу-счете Министерства инфраструктуры Украины и, в случае необходимости, будут предоставляться для возмещения ущерба, причиненного в результате агрессии россии против Украины.

Воспользоваться таким механизмом смогут:

владельцы и/или операторы подвижного состава, находящегося на территории Украины и допущенные к обороту железными дорогами пути европейского стандарта (1435 миллиметров)



фрахтователи, операторы и/или владельцы морских судов и судов внутреннего плавания, которые находятся в акватории украинских портов в Дунайском регионе и ходят под флагом Украины или под флагами иностранных государств.

В министерстве добавили, что завершается работа над согласованием всех деталей механизма страхования, чтобы процесс предоставления гарантий был максимально прозрачным и понятным.

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