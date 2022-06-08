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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Железнодорожники и морские перевозчики на Дунае получат финансовые гарантии своей работы – Кубраков

Министерство берет на себя часть рисков, чтобы стимулировать компании предоставлять иностранные суда и подвижной железнодорожный состав для увеличения перевозок
Министерство берет на себя часть рисков, чтобы стимулировать компании предоставлять иностранные суда и подвижной железнодорожный состав для увеличения перевозок
Фото: espreso.tv

Кабинет Министров выделил Мининфраструктуры 250 млн грн из резервного фонда Государственного бюджета Украины для обеспечения безопасности судоходства в акватории украинских портов в Дунайском регионе и перевозок железнодорожным транспортом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на министра Александра Кубракова.

"Благодаря принятому решению перевозчики, которым отказали в страховании рисков, смогут получить необходимые финансовые гарантии. Ожидаем, что благодаря этому мы сможем существенно нарастить объемы перевозок", – цитирует пресс-служба слова министра.

Кубраков добавил, что этим решением министерство берет на себя часть рисков, чтобы стимулировать компании предоставлять иностранные суда и подвижной железнодорожный состав для увеличения перевозок.

Кроме этого, в министерстве сообщили, что средства будут храниться на отдельном эскроу-счете Министерства инфраструктуры Украины и, в случае необходимости, будут предоставляться для возмещения ущерба, причиненного в результате агрессии россии против Украины.

Воспользоваться таким механизмом смогут:

  • владельцы и/или операторы подвижного состава, находящегося на территории Украины и допущенные к обороту железными дорогами пути европейского стандарта (1435 миллиметров)
     
  • фрахтователи, операторы и/или владельцы морских судов и судов внутреннего плавания, которые находятся в акватории украинских портов в Дунайском регионе и ходят под флагом Украины или под флагами иностранных государств.

В министерстве добавили, что завершается работа над согласованием всех деталей механизма страхования, чтобы процесс предоставления гарантий был максимально прозрачным и понятным.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Такой же механизм страхования рисков Министерство инфраструктуры инициировало в феврале для обеспечения безопасности авиаперелетов. Благодаря ему перевозчики смогли в дальнейшем выполнять авиарейсы внутри страны и на другие направления накануне полномасштабного вторжения России, отмечали в пресс-службе минстерства.

В марте в связи с действиями российских войск, полномасштабно вторгшихся в Украину и заблокировавших морские порты, прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах заблокировано более 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.

Продовольствие Украины экспортируют преимущественно речным транспортом. В Министерстве аграрной политики и продовольствия сообщили, что через речные порты было отправлено на экспорт 75% пшеницы, 50% сои, 59% подсолнечника и 57% ячменя. Железнодорожным транспортом вывезли 53% объема кукурузы и 56% соевого масла.

Теги: транспорт, Кабинет Министров, война, Министерство инфраструктуры, экспорт, страхование, война России против Украины, финансы, Мининфраструктуры, дороги, инфраструктура, судоходство, Александр Кубраков
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