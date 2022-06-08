Железнодорожники и морские перевозчики на Дунае получат финансовые гарантии своей работы – Кубраков

"Благодаря принятому решению перевозчики, которым отказали в страховании рисков, смогут получить необходимые финансовые гарантии. Ожидаем, что благодаря этому мы сможем существенно нарастить объемы перевозок", – цитирует пресс-служба слова министра.
Кубраков добавил, что этим решением министерство берет на себя часть рисков, чтобы стимулировать компании предоставлять иностранные суда и подвижной железнодорожный состав для увеличения перевозок.
Кроме этого, в министерстве сообщили, что средства будут храниться на отдельном эскроу-счете Министерства инфраструктуры Украины и, в случае необходимости, будут предоставляться для возмещения ущерба, причиненного в результате агрессии россии против Украины.
Воспользоваться таким механизмом смогут:
В министерстве добавили, что завершается работа над согласованием всех деталей механизма страхования, чтобы процесс предоставления гарантий был максимально прозрачным и понятным.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Такой же механизм страхования рисков Министерство инфраструктуры инициировало в феврале для обеспечения безопасности авиаперелетов. Благодаря ему перевозчики смогли в дальнейшем выполнять авиарейсы внутри страны и на другие направления накануне полномасштабного вторжения России, отмечали в пресс-службе минстерства.
В марте в связи с действиями российских войск, полномасштабно вторгшихся в Украину и заблокировавших морские порты, прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах заблокировано более 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.
Продовольствие Украины экспортируют преимущественно речным транспортом. В Министерстве аграрной политики и продовольствия сообщили, что через речные порты было отправлено на экспорт 75% пшеницы, 50% сои, 59% подсолнечника и 57% ячменя. Железнодорожным транспортом вывезли 53% объема кукурузы и 56% соевого масла.