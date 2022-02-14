Офис президента: Украина готова брать на себя финансовые обязательства за безопасность самолетов в украинском небе

"Украина готова брать на себя финансовые обязательства по безопасности самолетов в украинском небе. Для обеспечения безопасности полетов правительство сегодня (13 февраля. – "ГОРДОН") решило выделить Мининфраструктуры средства из резервного фонда государственного бюджета. Гарантии будут предоставляться страховым компаниям, компаниям-перестрахователям, лизинговым компаниям и авиаперевозчикам. После нормализации внешнеполитической ситуации неиспользованные средства будут направлены в государственный бюджет", – подчеркнул замглавы ОП.
Как сообщили в Facebook Министерства инфраструктуры, объем резервного фонда госбюджета увеличен на 16,6 млрд грн. Средства будут храниться на отдельном эксроу-счете министерства.
"В очередной раз подчеркну, что оснований для паники нет, украинское небо остается открытым, большинство полетов в и из Украины осуществляются в штатном режиме. Мы на постоянной связи с нашими международными партнерами и украинскими компаниями для предупреждения любых возможных кризисных ситуаций", – прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.
12 февраля на фоне российской агрессии прекратила полеты в Украину авиакомпания KLM из Нидерландов, а 13 февраля в Молдове вместо Украины совершил посадку следовавший из Португалии самолет авиакомпании SkyUp.
В SkyUp заявили, что вынужденная посадка рейса из Португалии в Молдове вместо Украины объясняется именно требованиями лизингодателей. "12 февраля 2022 года крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий. Соответственно, владельцы воздушных судов – лизингодатели – требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС", – рассказали в SkyUp.
Глава "Украероруху" Андрей Ярмак сообщил, что Украина из-за российских учений рекомендовала авиакомпаниям избегать полетов только над открытыми водами Черного моря с 14-го по 19 февраля.
О том, что небо над Украиной остается открытым, заявили 13 февраля в Министерстве инфраструктуры. В воскресенье, 13 февраля, в Мининфраструктуры состоялось рабочее совещание с участием руководства Офиса президента Украины, Государственной авиационной службы Украины, ГП "Украерорух", ГП "Международный аэропорт Борисполь" и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок. По результатам совещания был наработан ряд решений для предотвращения дальнейшего обострения ситуации.