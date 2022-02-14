Офис президента: Украина готова брать на себя финансовые обязательства за безопасность самолетов в украинском небе

"Украина готова брать на себя финансовые обязательства по безопасности самолетов в украинском небе. Для обеспечения безопасности полетов правительство сегодня (13 февраля. – "ГОРДОН") решило выделить Мининфраструктуры средства из резервного фонда государственного бюджета. Гарантии будут предоставляться страховым компаниям, компаниям-перестрахователям, лизинговым компаниям и авиаперевозчикам. После нормализации внешнеполитической ситуации неиспользованные средства будут направлены в государственный бюджет", – подчеркнул замглавы ОП.

Как сообщили в Facebook Министерства инфраструктуры, объем резервного фонда госбюджета увеличен на 16,6 млрд грн. Средства будут храниться на отдельном эксроу-счете министерства.

"В очередной раз подчеркну, что оснований для паники нет, украинское небо остается открытым, большинство полетов в и из Украины осуществляются в штатном режиме. Мы на постоянной связи с нашими международными партнерами и украинскими компаниями для предупреждения любых возможных кризисных ситуаций", – прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.