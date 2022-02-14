Бюджетный комитет Рады согласовал выделение 16,6 млрд грн на гарантии безопасности полетов над Украиной

По его словам, профильный комитет выделение средств на страхование лизинга самолетов поддержал единогласно.
В связи с сообщениями об угрозе вторжения России страховые компании предупредили о прекращении страховки гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины. Об этом говорится в проекте распоряжения Кабмина Украины о выделении средств на гарантии безопасности полетов.
Из-за отказа страховых компаний страховать самолеты владельцы тех воздушных судов, которые находятся в пользовании украинских авиакомпаний, потребовали вывести их с территории Украины. В результате уже с 15 февраля деятельность украинских авиакомпаний могла быть прекращена, указано в документе.
Чтобы украинские компании могли совершать рейсы Кабмин решил выделить 16,6 млрд грн для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний в период с 14 февраля до урегулирования ситуации. Железняк не исключал, что для реализации идеи необходимо будет решение бюджетного комитета.
13 февраля нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники сообщил, что одна из крупнейших страховых британских компаний разослала уведомления о прекращении с вечера 14 февраля страховки гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины. В связи с этим, заявил нардеп, воздушное движение в Украине может быть приостановлено.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал Reuters, что информация о закрытии воздушного пространства – "нонсенс" и "сама Украина не видит смысла" в таком закрытии.
В Мининфраструктуры заявили, что небо над Украиной остается открытым, а государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков. В ведомстве признали, что на рынке страхования есть колебания и из-за этого у некоторых перевозчиков возникли сложности. Так, 12 февраля самолет авиакомпании SkyUp, следовавший из Мадейры (Португалия) в Киев, сел в Молдове из-за запрета лизингодателя, резидента Ирландии, на влет борта в Украину. Пассажиры этого рейса из Молдовы отправились в Украину на автобусах.
Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.
В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.
24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.
Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.