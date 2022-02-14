Бюджетный комитет Рады согласовал выделение 16,6 млрд грн на гарантии безопасности полетов над Украиной

По его словам, профильный комитет выделение средств на страхование лизинга самолетов поддержал единогласно.

В связи с сообщениями об угрозе вторжения России страховые компании предупредили о прекращении страховки гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины. Об этом говорится в проекте распоряжения Кабмина Украины о выделении средств на гарантии безопасности полетов.

Из-за отказа страховых компаний страховать самолеты владельцы тех воздушных судов, которые находятся в пользовании украинских авиакомпаний, потребовали вывести их с территории Украины. В результате уже с 15 февраля деятельность украинских авиакомпаний могла быть прекращена, указано в документе.

Чтобы украинские компании могли совершать рейсы Кабмин решил выделить 16,6 млрд грн для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний в период с 14 февраля до урегулирования ситуации. Железняк не исключал, что для реализации идеи необходимо будет решение бюджетного комитета.