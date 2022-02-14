Кабмин решил направить 16,6 млрд грн на гарантии безопасности полетов над Украиной

Кабмин решил выделить 16,6 млрд грн, чтобы украинские авиакомпании могли совершать свои рейсы, в противном случае они могли бы прекратить полеты с 15 февраля Фото: kmu.gov.ua

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

"Это решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение в Украину наших граждан, которые сейчас находятся за границей", – написал он.

Проект распоряжения в Telegram опубликовал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

В пояснительной записке сказано, что средства на обеспечение гарантий безопасности выделяются начиная с 14 февраля и до урегулирования ситуации. Необходимость принятия решения объясняется в документе тем, что в связи с сообщениями об угрозе вторжения России страховые компании предупредили о прекращении страховки гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины. Из-за этого владельцы самолетов, которые находятся в пользовании украинских авиакомпаний, потребовали вывести воздушные суда с территории Украины. В результате уже с 15 февраля деятельность украинских авиакомпаний могла быть прекращена.

Советник министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем написал в Facebook, что средства, которые Кабмин решил выделить на гарантии безопасности полетов, "никому не выдаются".

"Они будут храниться на отдельном эксроу-счете Министерства инфраструктуры и, в случае необходимости, будут использоваться для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых компаний, компаний-перестраховщиков, лизинговых компаний и авиаперевозчиков. Этих средств должно хватить на покрытие стразовых гарантий минимум на 23 воздушных судна, которые смогут обеспечить возвращение наших граждан", – написал Найем.