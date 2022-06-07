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Речные порты Украины стали основным маршрутом экспорта продовольствия – Минагрополитики

Больше всего аграрной продукции отгружают в Рени
Больше всего аграрной продукции отгружают в Рени
Фото: investinports.com

В связи с действиями российских войск, полномасштабно вторгшихся в Украину и заблокировавших морские порты, продовольствие Украины экспортируют преимущественно речным транспортом. Об этом 7 июня проинформировало Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

"В мае по сравнению с апрелем 2022 года произошла переориентация каналов экспорта: водным транспортом (речные порты и паромные переправы) было экспортировано 798,8 тыс. тонн и 22,1 тыс. тонн [продовольствия] соответственно, что сделало речные порты Украины главными экспортными воротами", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что через речные порты было отправлено на экспорт 75% пшеницы, 50% сои, 59% подсолнечника и 57% ячменя.

Железнодорожным транспортом вывезли 53% объема кукурузы и 56% соевого масла.

Наибольшая доля экспортной продукции этого типа отгружена через порты Рени (398 тыс. тонн) и Измаила (327,9 тыс. тонн).

Скриншот: minagro.gov.ua
Скриншот: minagro.gov.ua

Контекст:

В марте из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах заблокировано более 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.

По данным Минагрополитики Украины, все базовые потребности страны в аграрной продукции закрыты на несколько лет.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".

Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.

Президент РФ Владимир Путин в интервью, которое вышло 3 июня, утверждал, что Россия якобы гарантирует "мирный проход без всяких проблем в международные воды" для судов с зерном в том числе из Одессы и "не будет пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы предпринять какие-то атаки с моря".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Украина готова создать условия для возобновления экспорта из Одессы, но "вопрос в том, как сделать так, чтобы Россия не воспользовалась торговым маршрутом для нападения на город Одессу".

Известно, что Россия похищает украинское зерно и пытается продать его на мировом рынке.

Теги: транспорт, экономика, продукты, экспорт, паром, маршрут, Измаил, блокада, пшеница, Рени, кукуруза, реки, зерно
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