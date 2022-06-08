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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Северодонецке сейчас решается судьба украинского Донбасса – Зеленский

ВСУ наносят российским оккупантам "ощутимые потери" в битве за Северодонецк, отметил Зеленский
ВСУ наносят российским оккупантам "ощутимые потери" в битве за Северодонецк, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Северодонецк остается эпицентром противостояния ВСУ с российскими оккупационными войсками на востоке Украины, именно там решается судьба украинского Донбасса.

Об этом 8 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Северодонецк по итогам и этих суток, уже 105-х суток полномасштабной войны, остается эпицентром противостояния на Донбассе. Защищаем наши позиции, наносим врагу ощутимые потери", – сказал президент.

По словам Зеленского, это "очень жестокое сражение, очень тяжелое".

"Пожалуй, одно из самых трудных на протяжении всей этой войны. Я благодарен каждому и каждой, кто защищается на этом направлении. Во многом именно там сейчас решается судьба нашего Донбасса", – резюмировал глава государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1209696109852346/

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.

В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка – этот участок фронта Зеленский считает одним из самых сложных.

В Генштабе ВСУ сообщили 8 июня, что в Северодонецке украинские военные сдерживают штурм российских оккупантов, боевые действия продолжаются.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донбасс, военные, Вооруженные силы Украины, Северодонецк, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, президент, Офис президента Украины, столкновение, российские оккупанты
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