В Северодонецке сейчас решается судьба украинского Донбасса – Зеленский

Об этом 8 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Северодонецк по итогам и этих суток, уже 105-х суток полномасштабной войны, остается эпицентром противостояния на Донбассе. Защищаем наши позиции, наносим врагу ощутимые потери", – сказал президент.
По словам Зеленского, это "очень жестокое сражение, очень тяжелое".
"Пожалуй, одно из самых трудных на протяжении всей этой войны. Я благодарен каждому и каждой, кто защищается на этом направлении. Во многом именно там сейчас решается судьба нашего Донбасса", – резюмировал глава государства.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.
В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка – этот участок фронта Зеленский считает одним из самых сложных.
В Генштабе ВСУ сообщили 8 июня, что в Северодонецке украинские военные сдерживают штурм российских оккупантов, боевые действия продолжаются.