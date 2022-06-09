В Харькове из-за вторжения России без жилья остались 150 тыс. человек – мэр

Каждый день оккупанты разрушают в Харькове объекты инфраструктуры, жилые дома, сносят целые микрорайоны, отметил Терехов Фото: Харківська Міська Рада / Facebook

Об этом 9 июня на заседании Генеральной Ассамблеи Ассоциации городов – обладателей Приза Европы в Совете Европы (Страсбург, Франция) сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, его цитирует пресс-центр горсовета.

Терехов рассказал, что с начала войны в Харькове было разрушено 3,5 тыс. домов, из них 500 многоэтажных домов (в том числе 9- и 16-этажные) не подлежат восстановлению.

"Каждый день враг разрушает объекты инфраструктуры, жилые дома, сносит целые микрорайоны. А ведь за этим всем стоят жизни и судьбы людей", – отметил мэр.

По словам Терехова, началась разработка нового генплана Харькова во главе с британским архитектором Норманом Фостером.

В частности, в городе после войны планируют построить новые микрорайоны и транспортные развязки.

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