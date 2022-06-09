В Харькове из-за вторжения России без жилья остались 150 тыс. человек – мэр

Об этом 9 июня на заседании Генеральной Ассамблеи Ассоциации городов – обладателей Приза Европы в Совете Европы (Страсбург, Франция) сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, его цитирует пресс-центр горсовета.
Терехов рассказал, что с начала войны в Харькове было разрушено 3,5 тыс. домов, из них 500 многоэтажных домов (в том числе 9- и 16-этажные) не подлежат восстановлению.
"Каждый день враг разрушает объекты инфраструктуры, жилые дома, сносит целые микрорайоны. А ведь за этим всем стоят жизни и судьбы людей", – отметил мэр.
По словам Терехова, началась разработка нового генплана Харькова во главе с британским архитектором Норманом Фостером.
В частности, в городе после войны планируют построить новые микрорайоны и транспортные развязки.
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Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось.
18 мая глава Харьковской областной государственной (военной) администрации Олег Синегубов сообщил, что жители Харькова начали массово возвращаться в город. В то же время, по словам руководителя ОВА, в городе еще небезопасно из-за обстрелов.