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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате российских обстрелов в Харькове и области погибло пятеро гражданских, еще 12 получили ранения – ОВА

В результате обстрела вчера в Харькове был поврежден супермаркет
В результате обстрела вчера в Харькове был поврежден супермаркет
Фото: Суспільне Харків / Telegram

За сутки 7 июня в Харьковской области и самом областном центре в результате российских обстрелов погибло пятеро мирных граждан, еще 12 получили ранения. Об этом глава Харьковской областной государственной (военной) администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram.

Россия продолжила вести обстрелы из реактивных систем залпового огня и артиллерии, проинформировал Синегубов. 

"Днем и ночью оккупанты обстреливали Шевченковский и Индустриальный районы Харькова, повреждены жилые дома, админпомещения и частные домовладения, супермаркет, другие нежилые помещения", – рассказал глава ОВА. 

В результате вчерашнего обстрела в Харькове погиб один человек, шестеро ранены, сообщил он. Общественное отмечает, что вчера российской ракетой в Харькове был разрушен супермаркет "Восторг" , расположенный возле станции метро "Индустриальная". 

"В Харьковском районе обстреляны села Циркуны, Черкасская Лозовая, поселок Слатино, повреждены частные дома. В Черкасской Лозовой два человека погибли, три – ранены. В Чугуевском районе под удар попало село Лебяжье. Там из-за обстрелов произошли пожары в частном домовладении. В селе Коробочкино из-за попадания снарядов произошли пожары в частных домах, к сожалению, есть один погибший и один раненый. Также в Печенегах в результате обстрела один человек погиб, два получили ранения", – добавил Синегубов. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьков, Харьковская область, раненые, Харьковская ОГА, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Олег Синегубов, супермаркет
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