В результате российских обстрелов в Харькове и области погибло пятеро гражданских, еще 12 получили ранения – ОВА

В результате обстрела вчера в Харькове был поврежден супермаркет Фото: Суспільне Харків / Telegram

Россия продолжила вести обстрелы из реактивных систем залпового огня и артиллерии, проинформировал Синегубов.

"Днем и ночью оккупанты обстреливали Шевченковский и Индустриальный районы Харькова, повреждены жилые дома, админпомещения и частные домовладения, супермаркет, другие нежилые помещения", – рассказал глава ОВА.

В результате вчерашнего обстрела в Харькове погиб один человек, шестеро ранены, сообщил он. Общественное отмечает, что вчера российской ракетой в Харькове был разрушен супермаркет "Восторг" , расположенный возле станции метро "Индустриальная".

"В Харьковском районе обстреляны села Циркуны, Черкасская Лозовая, поселок Слатино, повреждены частные дома. В Черкасской Лозовой два человека погибли, три – ранены. В Чугуевском районе под удар попало село Лебяжье. Там из-за обстрелов произошли пожары в частном домовладении. В селе Коробочкино из-за попадания снарядов произошли пожары в частных домах, к сожалению, есть один погибший и один раненый. Также в Печенегах в результате обстрела один человек погиб, два получили ранения", – добавил Синегубов.

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