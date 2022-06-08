Оккупанты 7 июня несколько раз обстреляли Сумскую область с территории РФ – глава ОВА

"Около полудня враг вел огонь из артиллерии по Великописаревской и Юнаковской общинам. После 15.00 был прилет из миномета по Краснопольскому району. Практически в 23.00 рашисты начали бить из минометов по территориям Шосткинского района", – написал он.

Глава ОВА отметил, что во всех случаях оккупанты вели огонь со своей территории. Разрушений и пострадавших, по предварительной информации, нет.

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