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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 7 июня несколько раз обстреляли Сумскую область с территории РФ – глава ОВА

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Живицкий рассказал об обстрелах оккупантами Сумской области
Живицкий рассказал об обстрелах оккупантами Сумской области
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Вечером 7 июня российские оккупанты обстреляли из минометов территорию Шосткинского района Сумской области. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Около полудня враг вел огонь из артиллерии по Великописаревской и Юнаковской общинам. После 15.00 был прилет из миномета по Краснопольскому району. Практически в 23.00 рашисты начали бить из минометов по территориям Шосткинского района", – написал он.

Глава ОВА отметил, что во всех случаях оккупанты вели огонь со своей территории. Разрушений и пострадавших, по предварительной информации, нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Сумская область, обстрелы, война России против Украины, миномет, Дмитрий Живицкий
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