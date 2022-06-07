Оккупанты обстреливали Сумскую область весь вечер 6 июня и сегодня утром, начались пожары – ОВА

По информации Живицкого, вчера вечером в период с 18.30 до 20.00 по Великописаревской, Хотинской и Ворожбянской общинах было нанесено около 40 ударов из минометов и артиллерии. Жертв нет.

Рано утром оккупанты обстреляли один из самых больших городов Шосткинского района – Середину-Буду, рассказал глава ОВА.

"Обстрел начался около 5.00, было семь выстрелов из миномета и затем был открыт и артиллерийский огонь. По меньшей мере шесть домов, хозяйственная постройка и гараж повреждены, бушуют пожары. Повреждена также и линия электропередачи", – сообщил Живицкий.

По предварительным данным, жертв и пострадавших среди местного населения нет.

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