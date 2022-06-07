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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреливали Сумскую область весь вечер 6 июня и сегодня утром, начались пожары – ОВА

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В результате утреннего обстрела в городе Середина-Буда начались пожары
В результате утреннего обстрела в городе Середина-Буда начались пожары
Фото: Дмитро Живицький (Dmytro Zhyvytskyy) / Telegram

Российские оккупационные войска обстреливали общины Сумской области вечером 6 июня и утром 7 июня. Об этом в Telegram сообщил глава Сумской областной государственной (военной) администрации Дмитрий Живицкий.

По информации Живицкого, вчера вечером в период с 18.30 до 20.00 по Великописаревской, Хотинской и Ворожбянской общинах было нанесено около 40 ударов из минометов и артиллерии. Жертв нет. 

Рано утром оккупанты обстреляли один из самых больших городов Шосткинского района – Середину-Буду, рассказал глава ОВА. 

"Обстрел начался около 5.00, было семь выстрелов из миномета и затем был открыт и артиллерийский огонь. По меньшей мере шесть домов, хозяйственная постройка и гараж повреждены, бушуют пожары. Повреждена также и линия электропередачи", – сообщил Живицкий. 

По предварительным данным, жертв и пострадавших среди местного населения нет. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ. 
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пожар, Сумская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, миномет, Дмитрий Живицкий
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