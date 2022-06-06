Глава Сумской ОГА: Оккупанты трижды обстреляли область из минометов, но есть и хорошие новости со вражеской стороны

"6 июня после 9.00 с территории России враг открыл огонь из минометов, около четырех ударов по Великописаревской общине. После 14.00 россияне словно взбесились: со своей стороны открыли огонь из минометов по территории Шалыгинской общины. Около 30 прилетов. Продолжился минометный огонь по территории Великописаревской общины, 10 прилетов", – написал Живицкий.

Перед этим, добавил руководитель ОВА, БПЛА оккупантов сбросил самодельное взрывное устройство.

"Есть и хорошие новости со вражеской стороны: россияне продолжают бить сами по своим территориям. Обстреляли населенный пункт Теткино, пострадали, по их словам, дома, железная дорога, завод", – отметил Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)