В Харьковской области в результате российских обстрелов погибло трое мирных жителей – глава обладминистрации

Одной из жертв стал житель Харькова Фото: Харківська обласна прокуратура / Fаcebook

"Сегодня из артиллерии россияне обстреливали Харьков и села Черкасская Лозовая, Слатино Харьковского района и Коробочкино Чугуевского района. По предварительной информации, погибло по меньшей мере три человека. Еще как минимум шесть человек получили ранения", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что окончательное количество пострадавших еще неизвестно, как и масштаб разрушений.

"Враг не способен преодолеть сопротивление наших защитников. Вместо этого оккупанты устроили настоящий террор против мирного населения, обстреливая безоружных людей", – заявил Синегубов.

Он подчеркнул, что обстрелы сегодня еще могут продолжиться и находиться на улицах опасно.

Ранее сегодня стало известно, что в результате обстрела Харькова погиб один человек, ранения получили трое харьковчан.

По данным Харьковской областной прокуратуры, жертвой стал 56-летний мужчина, проживавший в Шевченковском районе города.

"В результате обстрела оккупантами повреждены более 10 жилых домов и два административных здания", – уточнили в ведомстве.

Уже после появления этого поста Telegrаm-каналы Харькова сообщили о новых взрывах в городе.

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