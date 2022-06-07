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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области в результате российских обстрелов погибло трое мирных жителей – глава обладминистрации

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Одной из жертв стал житель Харькова
Одной из жертв стал житель Харькова
Фото: Харківська обласна прокуратура / Fаcebook

7 июня в результате обстрелов со стороны российских оккупантов в Харьковской области погибло не менее трех мирных жителей, сообщил в Telegrаm председатель областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня из артиллерии россияне обстреливали Харьков и села Черкасская Лозовая, Слатино Харьковского района и Коробочкино Чугуевского района. По предварительной информации, погибло по меньшей мере три человека. Еще как минимум шесть человек получили ранения", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что окончательное количество пострадавших еще неизвестно, как и масштаб разрушений.

"Враг не способен преодолеть сопротивление наших защитников. Вместо этого оккупанты устроили настоящий террор против мирного населения, обстреливая безоружных людей", – заявил Синегубов.

Он подчеркнул, что обстрелы сегодня еще могут продолжиться и находиться на улицах опасно.

Ранее сегодня стало известно, что в результате обстрела Харькова погиб один человек, ранения получили трое харьковчан.

По данным Харьковской областной прокуратуры, жертвой стал 56-летний мужчина, проживавший в Шевченковском районе города.

"В результате обстрела оккупантами повреждены более 10 жилых домов и два административных здания", – уточнили в ведомстве.

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/379392467555476

Уже после появления этого поста Telegrаm-каналы Харькова сообщили о новых взрывах в городе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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