В Николаеве уже сутки тушат масштабный пожар из-за обстрела

"4 июня в результате вражеских обстрелов Николаева на объекте инфраструктуры возник масштабный пожар складского здания... Установлено, что пожар возник вследствие прямого попадания снаряда в складское здание, где загорелся хранящийся в нем зерновой шрот", – говорится в сообщении.
Огнем было уничтожено два складских помещения, пожар локализован на площади 10 тыс. м². Его продолжают тушить.
Жертв и пострадавших нет.
К борьбе с огнем привлекли дежурные и резервные отделения пожарно-спасательных частей из всех районов города – 50 пожарных и 11 единиц техники. Дополнительно работали пожарные команды местных предприятий – 10 человек на трех спецавтомобилях.
Российские оккупанты 4 июня обстреляли Николаев, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, четверо были ранены.
Сегодня россияне продолжили обстреливать Николаевскую область и Николаев, сообщила руководитель Николаевского областного совета Анна Замазеева.
"Снова досталось Баштанскому, Николаевскому районам и городам Николаев и Очаков. В частности, в Николаеве продолжились обстрелы жилых домов в одном из районов – есть погибшие и тяжелораненые. Обстрелы зафиксированы также в Березнеговатской, Широковской и Радсадовской общинах", – написала глава облсовета.
По ее словам, всего за прошедшие сутки в Николаевской области ранения получили 29 человек.
В командовании Воздушных сил Украины сообщили, что с утра на Николаевскую область была совершена массированная ракетная атака. Две ракеты сбила украинская ПВО.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.
16 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снегиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.
Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.