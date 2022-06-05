В Николаеве уже сутки тушат масштабный пожар из-за обстрела

К борьбе с огнем привлекли 60 человек Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

"4 июня в результате вражеских обстрелов Николаева на объекте инфраструктуры возник масштабный пожар складского здания... Установлено, что пожар возник вследствие прямого попадания снаряда в складское здание, где загорелся хранящийся в нем зерновой шрот", – говорится в сообщении.

Огнем было уничтожено два складских помещения, пожар локализован на площади 10 тыс. м². Его продолжают тушить.

Жертв и пострадавших нет.

К борьбе с огнем привлекли дежурные и резервные отделения пожарно-спасательных частей из всех районов города – 50 пожарных и 11 единиц техники. Дополнительно работали пожарные команды местных предприятий – 10 человек на трех спецавтомобилях.

Российские оккупанты 4 июня обстреляли Николаев, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, четверо были ранены.

Сегодня россияне продолжили обстреливать Николаевскую область и Николаев, сообщила руководитель Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"Снова досталось Баштанскому, Николаевскому районам и городам Николаев и Очаков. В частности, в Николаеве продолжились обстрелы жилых домов в одном из районов – есть погибшие и тяжелораненые. Обстрелы зафиксированы также в Березнеговатской, Широковской и Радсадовской общинах", – написала глава облсовета.

По ее словам, всего за прошедшие сутки в Николаевской области ранения получили 29 человек.

В командовании Воздушных сил Украины сообщили, что с утра на Николаевскую область была совершена массированная ракетная атака. Две ракеты сбила украинская ПВО.

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