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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли жилой район Николаева, трое человек погибли

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Утром россияне обстреляли Корабельный район Николаева
Утром россияне обстреляли Корабельный район Николаева
Фото: Сєнкевич Online / Facebook

Российские оккупанты 4 июня обстреляли Корабельный район Николаева, в результате чего погибли по меньшей мере три человека. Об этом написал мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

Утром россияне обстреляли Корабельный район Николаева. По состоянию на 15.00 известно о трех погибших (двое из них погибли на месте обстрела, один человек умер по дороге в больницу). Также ранения получили еще четыре человека – за их жизнь борются медики.

Предварительно известно о трех поврежденных многоэтажках. Сейчас местные власти собирают подробную информацию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снегиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области. 29 мая в результате обстрела города погиб один человек, еще двое получили ранения. 30 мая мэр города сообщал об одном раненом.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Николаев, война, обстрелы, война России против Украины, Александр Сенкевич, погибшие
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