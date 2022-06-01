Оккупанты обстреливают Николаев из артиллерии – мэр

Сенкевич призвал жителей Николаева держаться подальше от окон и быть максимально осторожными Фото: Плетенчук Дмитро / Facebook

"Николаев! Артиллерийский обстрел! 14.45. В городе слышны взрывы", – написал он.

Сенкевич призвал жителей облцентра держаться подальше от окон и быть максимально осторожными.

Как отмечается на странице Сенкевича в Facebook, в Николаеве 1 июня было несколько сигналов воздушной тревоги.

С 26 мая Николаев и пригороды обстреливает из Херсонской области 291-я артиллерийская бригада российских оккупантов, используя преимущественно пушки 2С7 "Пион" и снаряды с дальностью стрельбы 37 км, сообщал 31 мая в Facebook пресс-офицер военной комендатуры обороны Николаева Дмитрий Плетенчук.

Власти рекомендовали жителям выехать из ряда районов города и сел.

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