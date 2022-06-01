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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреливают Николаев из артиллерии – мэр

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Сенкевич призвал жителей Николаева держаться подальше от окон и быть максимально осторожными
Сенкевич призвал жителей Николаева держаться подальше от окон и быть максимально осторожными
Фото: Плетенчук Дмитро / Facebook

Российские оккупационные войска из артиллерии обстреливают Николаев. Об этом 1 июня сообщил в Facebook мэр города Александр Сенкевич.

"Николаев! Артиллерийский обстрел! 14.45. В городе слышны взрывы", – написал он.

Сенкевич призвал жителей облцентра держаться подальше от окон и быть максимально осторожными.

https://www.facebook.com/SenkevichNikolaev/posts/555560949462736

Как отмечается на странице Сенкевича в Facebook, в Николаеве 1 июня было несколько сигналов воздушной тревоги.

С 26 мая Николаев и пригороды обстреливает из Херсонской области 291-я артиллерийская бригада российских оккупантов, используя преимущественно пушки 2С7 "Пион" и снаряды с дальностью стрельбы 37 км, сообщал 31 мая в Facebook пресс-офицер военной комендатуры обороны Николаева Дмитрий Плетенчук.

Власти рекомендовали жителям выехать из ряда районов города и сел.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снигиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села. 

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области. 29 мая в результате обстрела города погиб один человек, еще двое получили ранения. 30 мая мэр города сообщал об одном раненом.

Теги: Россия, Украина, Николаев, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Александр Сенкевич, взрывы, население, российские военные, мэр, российские оккупанты
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