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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрела Николаевской области за сутки ранены 29 человек

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Российские оккупанты регулярно обстреливают Николаев и населенные пункты области
Российские оккупанты регулярно обстреливают Николаев и населенные пункты области
Фото: Ганна Замазєєва // Миколаївська обласна рада / Telegram

В результате обстрела российскими оккупантами Николаевской области за минувшие сутки 29 человек получили ранения. Об этом 6 июня в Telegram сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"Обстрелы зафиксированы в Баштанском и Николаевском районах – Широковской, Березнеговатской и Галицыновской общинах. Били и по городу Николаеву. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", – отметила Замазеева.

Она уточнила, что детей среди раненных нет. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

"В общей сложности по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 286 граждан, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области. Еще 41 пострадавший получил помощь амбулаторно", – добавила Замазеева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.

В то же время российские войска продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области.

Теги: Россия, Украина, Николаев, раненые, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины
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