В результате обстрела Николаевской области за сутки ранены 29 человек

"Обстрелы зафиксированы в Баштанском и Николаевском районах – Широковской, Березнеговатской и Галицыновской общинах. Били и по городу Николаеву. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", – отметила Замазеева.

Она уточнила, что детей среди раненных нет. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

"В общей сложности по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 286 граждан, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области. Еще 41 пострадавший получил помощь амбулаторно", – добавила Замазеева.

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