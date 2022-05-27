В результате обстрелов Николаевской области ранения получили 14 мирных жителей, одна женщина погибла

Больше всего обстрелов захватчиков приходится на Николаевский и Баштанский районы области.

"К сожалению, есть погибшие. В частности, в окрестностях Березнеговатого под обстрел попали две женщины, которые просто пасли коров – одна из них погибла", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.

В то же время российские войска продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области.