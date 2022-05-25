"Ни дня без обстрелов". В Николаевской области российские оккупанты ранили четырех человек

Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения Фото: depositphotos.com

"Ни дня без обстрелов Николаевской области со стороны оккупантов. За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили четыре человека. К счастью, детей среди пострадавших нет", – написала Замазеева.

Все пострадавшие доставлены в местные медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

"В общей сложности по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 138 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область", – отметила Замазеева.

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