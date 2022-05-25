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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ни дня без обстрелов". В Николаевской области российские оккупанты ранили четырех человек

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Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения
Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения
Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки в результате обстрелов Николаевской области российскими оккупантами четыре человека получили ранения. Об этом 25 мая в Telegram сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"Ни дня без обстрелов Николаевской области со стороны оккупантов. За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили четыре человека. К счастью, детей среди пострадавших нет", – написала Замазеева.

Все пострадавшие доставлены в местные медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

"В общей сложности по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 138 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область", – отметила Замазеева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.

В то же время российские войска продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области.

Теги: Россия, Украина, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, ранение, российские оккупанты
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