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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты снова обстреляли Харьков, есть погибший и раненые – советник главы облсовета

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По данным Поповой, пострадал спальный район города
По данным Поповой, пострадал спальный район города
Фото: Игорь Терехов / Fаcebook (архив)

В результате обстрела Харькова российскими оккупантами, который произошел 7 июня, погиб как минимум один человек. Об этом в Facebook сообщила советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова.

"Российские выродки опять обстреляли спальный район Харькова. На сейчас трое раненых, один погибший", – написала она.

https://www.facebook.com/popova.natali/posts/5164651833617427

Местные Telegrаm-каналы пишут, что тревогу не объявляли.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.

Теги: Харьков, война, оккупация, раненые, вторжение, советник, обстрелы, война России против Украины, погибшие, российские оккупанты
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