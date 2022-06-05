В результате ночного обстрела оккупантами Краматорска и Дружковки погибли два человека – ГСЧС

Об этом сообщается 5 июня в Facebook Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Донецкой области.
Кроме того, в результате обстрела оккупантов произошло два пожара на территории Краматорска Донецкой области.
"В места пожаров оперативно были направлены пожарные Краматорской общины. Во время тушения пожара и разбора завалов было обнаружено тело мужчины", – говорится в сообщении.
О ночном ракетном авиаударе по Краматорску сообщал мэр города Александр Гончаренко. Он отмечал, что "есть серьезные повреждения на двух предприятиях города".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.
26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.