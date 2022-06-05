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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ночного обстрела оккупантами Краматорска и Дружковки погибли два человека – ГСЧС

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В ходе разбора завалов спасатели обнаружили в Дружковке и Краматорске тела женщины и мужчины, отметили в ГУ ГСЧС в Донецкой области
В ходе разбора завалов спасатели обнаружили в Дружковке и Краматорске тела женщины и мужчины, отметили в ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

В результате ночного обстрела населенных пунктов Дружковской общины Донецкой области спасатели, разбирая завалы в частном секторе, выявили тело погибшей женщины, еще одна – получила ранение.

Об этом сообщается 5 июня в Facebook Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Донецкой области.

ВИДЕО
Відео: Поліція Донецької області / YouTube

Кроме того, в результате обстрела оккупантов произошло два пожара на территории Краматорска Донецкой области.

"В места пожаров оперативно были направлены пожарные Краматорской общины. Во время тушения пожара и разбора завалов было обнаружено тело мужчины", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/DSNSDon/posts/5182113395208022

О ночном ракетном авиаударе по Краматорску сообщал мэр города Александр Гончаренко. Он отмечал, что "есть серьезные повреждения на двух предприятиях города".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

Теги: Россия, Украина, пожар, ГСЧС, Донецкая область, Краматорск, Дружковка, спасатели, обстрелы, украинцы, авиаудар, война России против Украины, женщины, ранение, мужчины, российские оккупанты
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