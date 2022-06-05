В результате ночного обстрела оккупантами Краматорска и Дружковки погибли два человека – ГСЧС

В ходе разбора завалов спасатели обнаружили в Дружковке и Краматорске тела женщины и мужчины, отметили в ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

Об этом сообщается 5 июня в Facebook Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Донецкой области.

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Кроме того, в результате обстрела оккупантов произошло два пожара на территории Краматорска Донецкой области.

"В места пожаров оперативно были направлены пожарные Краматорской общины. Во время тушения пожара и разбора завалов было обнаружено тело мужчины", – говорится в сообщении.

О ночном ракетном авиаударе по Краматорску сообщал мэр города Александр Гончаренко. Он отмечал, что "есть серьезные повреждения на двух предприятиях города".

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