Оккупанты разрушили или повредили не менее 43 религиозных сооружений в Донецкой области, абсолютное большинство – УПЦ МП – глава ОВА

Об этом 5 июня в Facebook сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
"Получив благословение московского патриарха Кирилла, россияне уничтожают украинское культурное и религиозное наследие – даже объекты, которые находятся непосредственно в подчинении самого Московского патриархата", – написал руководитель ОВА.
4 июня в результате обстрела Святогорска Донецкой области сгорел Всехсвятский скит Святогорской лавры, но это не первое религиозное сооружение, уничтоженное оккупантами, отметил Кириленко.
"В самом только Святогорске, объединяющем три памятника архитектуры и культуры, россияне повредили историко-архитектурный музей, уничтожили храм, два скита и два корпуса келий Святогорской лавры, убив четырех монахов, – подчеркнул глава Донецкой ОВА. – Это целенаправленное уничтожение любых проявлений украинской культуры. Россия должна быть остановлена, иначе под угрозой окажется культура остальных европейских народов".
Оккупанты уже несколько раз бомбили и обстреливали Святогорск, Святогорскую лавру и села рядом с ним в ходе открытого вторжения, начавшегося 24 февраля. Повреждены практически все здания скита, в ночь с 17-го на 18 мая был полностью разрушен Благовещенский собор, сообщали в Лавре.
30 мая в результате обстрела Лавры погибли двое монахов и монахиня, еще три монаха получили ранения.
С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска повредили или уничтожили 113 церквей, рассказал Зеленский 4 июня.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия РФ, поддержал Вооруженные силы Украины и призвал руководство России остановить "это кровавое безумие".
Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса.
Духовенство Сумской епархии УПЦ МП из-за этого отказалось упоминать имя Кирилла. 10 апреля протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук сообщил в Facebook, что 190 священников УПЦ МП потребовали отдать его под церковный трибунал из-за поддержки войны в Украине.
12 мая УПЦ МП собрала синод, по итогам которого заявила, что вторжение России стало следствием "ошибочной религиозной политики" пятого президента Украины Петра Порошенко, а также "разрушительной идеологии так называемой Православной церкви Украины".
На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.
В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".