Оккупанты разрушили или повредили не менее 43 религиозных сооружений в Донецкой области, абсолютное большинство – УПЦ МП – глава ОВА

Об этом 5 июня в Facebook сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Получив благословение московского патриарха Кирилла, россияне уничтожают украинское культурное и религиозное наследие – даже объекты, которые находятся непосредственно в подчинении самого Московского патриархата", – написал руководитель ОВА.

4 июня в результате обстрела Святогорска Донецкой области сгорел Всехсвятский скит Святогорской лавры, но это не первое религиозное сооружение, уничтоженное оккупантами, отметил Кириленко.

"В самом только Святогорске, объединяющем три памятника архитектуры и культуры, россияне повредили историко-архитектурный музей, уничтожили храм, два скита и два корпуса келий Святогорской лавры, убив четырех монахов, – подчеркнул глава Донецкой ОВА. – Это целенаправленное уничтожение любых проявлений украинской культуры. Россия должна быть остановлена, иначе под угрозой окажется культура остальных европейских народов".

Оккупанты уже несколько раз бомбили и обстреливали Святогорск, Святогорскую лавру и села рядом с ним в ходе открытого вторжения, начавшегося 24 февраля. Повреждены практически все здания скита, в ночь с 17-го на 18 мая был полностью разрушен Благовещенский собор, сообщали в Лавре.

30 мая в результате обстрела Лавры погибли двое монахов и монахиня, еще три монаха получили ранения.

С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска повредили или уничтожили 113 церквей, рассказал Зеленский 4 июня.

Война России против Украины. Главное (обновляется)