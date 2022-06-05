ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты разрушили или повредили не менее 43 религиозных сооружений в Донецкой области, абсолютное большинство – УПЦ МП – глава ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Получив благословение патриарха Кирилла, оккупанты уничтожают украинское культурное и религиозное наследие, отметил Кириленко
Получив благословение патриарха Кирилла, оккупанты уничтожают украинское культурное и религиозное наследие, отметил Кириленко
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Российские оккупационные войска разрушили или повредили по меньшей мере 43 религиозных сооружения в Донецкой области – абсолютное большинство из них принадлежало Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Об этом 5 июня в Facebook сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Получив благословение московского патриарха Кирилла, россияне уничтожают украинское культурное и религиозное наследие – даже объекты, которые находятся непосредственно в подчинении самого Московского патриархата", – написал руководитель ОВА.

4 июня в результате обстрела Святогорска Донецкой области сгорел Всехсвятский скит Святогорской лавры, но это не первое религиозное сооружение, уничтоженное оккупантами, отметил Кириленко.

"В самом только Святогорске, объединяющем три памятника архитектуры и культуры, россияне повредили историко-архитектурный музей, уничтожили храм, два скита и два корпуса келий Святогорской лавры, убив четырех монахов, – подчеркнул глава Донецкой ОВА. – Это целенаправленное уничтожение любых проявлений украинской культуры. Россия должна быть остановлена, иначе под угрозой окажется культура остальных европейских народов".

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/561111222238103

Оккупанты уже несколько раз бомбили и обстреливали Святогорск, Святогорскую лавру и села рядом с ним в ходе открытого вторжения, начавшегося 24 февраля. Повреждены практически все здания скита, в ночь с 17-го на 18 мая был полностью разрушен Благовещенский собор, сообщали в Лавре.

30 мая в результате обстрела Лавры погибли двое монахов и монахиня, еще три монаха получили ранения.

С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска повредили или уничтожили 113 церквей, рассказал Зеленский 4 июня.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия РФ, поддержал Вооруженные силы Украины и призвал руководство России остановить "это кровавое безумие".

Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса.

Духовенство Сумской епархии УПЦ МП из-за этого отказалось упоминать имя Кирилла. 10 апреля протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук сообщил в Facebook, что 190 священников УПЦ МП потребовали отдать его под церковный трибунал из-за поддержки войны в Украине.

12 мая УПЦ МП собрала синод, по итогам которого заявила, что вторжение России стало следствием "ошибочной религиозной политики" пятого президента Украины Петра Порошенко, а также "разрушительной идеологии так называемой Православной церкви Украины".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.

В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

Теги: Россия, Украина, РПЦ, религия, Донецкая область, УПЦ МП, культура, церковь, агрессия, Донецкая ОГА, Святогорск, история, обстрелы, война России против Украины, архитектура, разрушения, Павел Кириленко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Прощались и не знали, увидимся ли снова". Осадчая показала фото с отцом после разлуки
"Прощались и не знали, увидимся ли снова". Осадчая показала фото с отцом после разлуки
  "Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки
  "Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки
Цибульская об антивоенных высказываниях Галкина, Земфиры и Панина: Ничего на дух не переношу с той стороны
Цибульская об антивоенных высказываниях Галкина, Земфиры и Панина: Ничего на дух не переношу с той стороны
  "Старались лично меня денацифицировать". Хлывнюк показал осколок российской мины, который попал ему в лицо
  "Старались лично меня денацифицировать". Хлывнюк показал осколок российской мины, который попал ему в лицо G
Дмитрий ГОРДОН
Вышиванку Зеленского продали на аукционе в Вашингтоне за $100 тыс.
Вышиванку Зеленского продали на аукционе в Вашингтоне за $100 тыс.
  Елизавета II во время чаепития с Медвежонком Паддингтоном по случаю платинового юбилея рассекретила, что хранит в своей сумочке. Видео
  Елизавета II во время чаепития с Медвежонком Паддингтоном по случаю платинового юбилея рассекретила, что хранит в своей сумочке. Видео
"Сегодня впервые в этом году попал в магазины с вещами". Кулеба сделал селфи в новой футболке с желто-синим принтом
"Сегодня впервые в этом году попал в магазины с вещами". Кулеба сделал селфи в новой футболке с желто-синим принтом
Шакира и Пике официально подтвердили слухи о расставании после 11 лет совместной жизни
Шакира и Пике официально подтвердили слухи о расставании после 11 лет совместной жизни
"Это то, о чем мечтаю! И так будет". Мозговая показала тату на руке в виде трезубца с мечом на фоне цветов и объяснила его значение
"Это то, о чем мечтаю! И так будет". Мозговая показала тату на руке в виде трезубца с мечом на фоне цветов и объяснила его значение
  "В бункере сдохло пуйло". Леся Никитюк вместе со Степаном Гигой спела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
  "В бункере сдохло пуйло". Леся Никитюк вместе со Степаном Гигой спела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
Бывший пресс-секретарь Зеленского вышла замуж. Фото
Бывший пресс-секретарь Зеленского вышла замуж. Фото
Metallica собрала $1 млн в поддержку Украины
Metallica собрала $1 млн в поддержку Украины
  Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут
  Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут
"В эту ужасную дату хочу, чтобы каждый из нас помолился за наших героев". Осадчая поблагодарила украинских защитников
"В эту ужасную дату хочу, чтобы каждый из нас помолился за наших героев". Осадчая поблагодарила украинских защитников
"Ты будешь самой лучшей мамой". Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Остин Грин показал беременную возлюбленную
"Ты будешь самой лучшей мамой". Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Остин Грин показал беременную возлюбленную
  Хлывнюк: Когда Pink Floyd предложила записать песню с моим вокалом, я офигел
  Хлывнюк: Когда Pink Floyd предложила записать песню с моим вокалом, я офигел G
Дмитрий ГОРДОН
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь (105412)
2
Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут (58130)
3
Хлывнюк: Когда Pink Floyd предложила записать песню с моим вокалом, я офигел (26764) G
4
Тринчер в купальнике похвасталась отдыхом в Буковеле (25439)
5
Арестович: Даже воевать мешает ненависть. Даже врагов нужно любить – так в них легче целиться (23475)
6
Стало известно, в каких странах теперь будет выступать замалчивающая российскую агрессию в Украине Ани Лорак (17655)
7
Сенцов: Кровь убитых детей Бучи и изнасилованных женщин – на руках того Серебренникова, который говорит, что нужно помогать российским солдатам (15594)
8
"На море с семьей". Галкин впервые после переезда из РФ в Израиль показал своих детей. Видео (12182)
 
 
 
 