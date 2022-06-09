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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты снова обстреляли Харьков. Горели школьная библиотека, кафе и магазин, погибли два человека

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Пожары потушили примерно в 3.10 ночи
Пожары потушили примерно в 3.10 ночи
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Вечером 8 июня российские оккупанты снова обстреляли Харьков, в результате атаки произошли пожары, погибли два человека, еще четверо получили ранения.

Об этом пресс-центр областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям проинформировал в Facebook утром 9 июня. 

"В результате вражеского обстрела около 23.00 пожары произошли в зданиях кафе, продовольственного магазина и школьной библиотеке в Новобаварском районе Харькова. Общая площадь пожаров составила около 500 м²", – сообщили в ГСЧС. 

Здание школы повреждено, уточнили спасатели, пожары потушили в 3.10 ночи. 

"По предварительным данным, два человека погибли, еще четверо получили травмы. Окончательная информация выясняется", – добавили в ГСЧС. 

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/391353596367473

Кроме того, в результате обстрелов в Харькове пропал сигнал телевидения, сообщил в Facebook член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Дмитрий Хоркин. Общественное отметило, что пока причины неисправности неизвестны. 

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось. Впоследствии ВСУ оттеснили российские войска от украинского областного центра. Оккупанты обстреливают город из артиллерии и РСЗО.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

По данным обладминистрации на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: телевидение, Харьков, пожар, ГСЧС, обстрелы, погибшие, травмы, российские оккупанты
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