Оккупанты снова обстреляли Харьков. Горели школьная библиотека, кафе и магазин, погибли два человека

Об этом пресс-центр областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям проинформировал в Facebook утром 9 июня.
"В результате вражеского обстрела около 23.00 пожары произошли в зданиях кафе, продовольственного магазина и школьной библиотеке в Новобаварском районе Харькова. Общая площадь пожаров составила около 500 м²", – сообщили в ГСЧС.
Здание школы повреждено, уточнили спасатели, пожары потушили в 3.10 ночи.
"По предварительным данным, два человека погибли, еще четверо получили травмы. Окончательная информация выясняется", – добавили в ГСЧС.
Кроме того, в результате обстрелов в Харькове пропал сигнал телевидения, сообщил в Facebook член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Дмитрий Хоркин. Общественное отметило, что пока причины неисправности неизвестны.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось. Впоследствии ВСУ оттеснили российские войска от украинского областного центра. Оккупанты обстреливают город из артиллерии и РСЗО.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
По данным обладминистрации на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.