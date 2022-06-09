Оккупанты снова обстреляли Харьков. Горели школьная библиотека, кафе и магазин, погибли два человека

Пожары потушили примерно в 3.10 ночи Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Об этом пресс-центр областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям проинформировал в Facebook утром 9 июня.

"В результате вражеского обстрела около 23.00 пожары произошли в зданиях кафе, продовольственного магазина и школьной библиотеке в Новобаварском районе Харькова. Общая площадь пожаров составила около 500 м²", – сообщили в ГСЧС.

Здание школы повреждено, уточнили спасатели, пожары потушили в 3.10 ночи.

"По предварительным данным, два человека погибли, еще четверо получили травмы. Окончательная информация выясняется", – добавили в ГСЧС.

Кроме того, в результате обстрелов в Харькове пропал сигнал телевидения, сообщил в Facebook член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Дмитрий Хоркин. Общественное отметило, что пока причины неисправности неизвестны.