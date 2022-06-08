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ВОЙНА В УКРАИНЕ

500 российских военных вернулись в Кабардино-Балкарию, отказавшись наступать на Харьков. Их угрожали судить за военное преступление, но просто уволили

Часть №3723 должна была захватывать Харьков
Часть №3723 должна была захватывать Харьков
Фото: ЕРА

В Кабардино‑Балкарию (Россия) вернулись около 500 военнослужащих национальной гвардии, принимавших участие во вторжении в Украину. Это не единственный, но самый массовый случай, об этом пишет в расследовании "Медиазона".

По словам служащих части №3723, они проходили подготовку для охраны захваченных территорий, но уже 24 марта оказались в наступлении на Харьков впереди армейских подразделений. Перемещались не на бронетехнике, а в грузовиках, и сразу попали под обстрел артиллерии Вооруженных сил Украины.

"Растерявшись из-за отсутствия координации и внятного командования", несколько сотен солдат решили вернуться обратно в пункт временной дислокации в Зорино (Курская область), а 4 марта они были уже в своей части в кабардинском поселке Звездный.

Начальник штаба части Заур Икаев сказал подчиненным, что все, "кто пересечет границу в обратном направлении, будут считаться военными преступниками". Вместо этого на них составили протоколы за нарушение дисциплины, а потом уволили со службы.

Это не единственный известный случай массового отказа военных или сотрудников Нацгвардии участвовать в боевых действиях на территории Украины, но самый многочисленный, отмечает "Медиазона". Помимо бойцов из Кабардино-Балкарии, известно о значительном числе отказников из Краснодара, Пскова, Владикавказа, Хакасии и Крыма. Со всеми поступили точно так же – уволили со службы. 

Контекст:

В российской армии, где растет число военных, отказавшихся от участия в войне против Украины, к ним применяют "специфические" методы убеждения. Об этом 18 апреля проинформировало в Facebook Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. "В армии РФ продолжается волна отказов от участия в войне против Украины. Так, подтверждено, что среди контрактников в подразделениях 150-й мотострелковой дивизии 8-й армии Южного военного округа ВС РФ количество отказов достигло 60–70% от общего числа личного состава", – говорится в сообщении.

27 апреля Служба безопасности Украины заявила, что больше российских военных начинают бунтовать и отказываются идти на войну в Украине. Особенно это касается тех оккупантов, которых отправили в Россию на перегруппировку – после того, как их подразделения потерпели сокрушительное поражение от ВСУ", – говорится в сообщении. 

Теги: Россия, Украина, Харьков, война, оккупация, вторжение, ВСУ, война России против Украины, Кабардино-Балкария, российские оккупанты
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