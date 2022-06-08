500 российских военных вернулись в Кабардино-Балкарию, отказавшись наступать на Харьков. Их угрожали судить за военное преступление, но просто уволили

По словам служащих части №3723, они проходили подготовку для охраны захваченных территорий, но уже 24 марта оказались в наступлении на Харьков впереди армейских подразделений. Перемещались не на бронетехнике, а в грузовиках, и сразу попали под обстрел артиллерии Вооруженных сил Украины.

"Растерявшись из-за отсутствия координации и внятного командования", несколько сотен солдат решили вернуться обратно в пункт временной дислокации в Зорино (Курская область), а 4 марта они были уже в своей части в кабардинском поселке Звездный.

Начальник штаба части Заур Икаев сказал подчиненным, что все, "кто пересечет границу в обратном направлении, будут считаться военными преступниками". Вместо этого на них составили протоколы за нарушение дисциплины, а потом уволили со службы.

Это не единственный известный случай массового отказа военных или сотрудников Нацгвардии участвовать в боевых действиях на территории Украины, но самый многочисленный, отмечает "Медиазона". Помимо бойцов из Кабардино-Балкарии, известно о значительном числе отказников из Краснодара, Пскова, Владикавказа, Хакасии и Крыма. Со всеми поступили точно так же – уволили со службы.