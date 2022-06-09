ВСУ отразили штурм в районе Тошковки, артиллеристы нанесли огневое поражение по скоплению оккупантов и их военной техники в Донецкой области – Генштаб

Об этом в вечерней сводке, опубликованной 9 июня в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Основные усилия противник сосредотачивает на пополнении запасов и перегруппировке подразделений. Совершал артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения, – говорится в сообщении. – В районе населенного пункта Долина [Донецкой области] артиллерийские подразделения сил обороны нанесли огневое поражение по скоплению личного состава и военной техники врага. Потери противника уточняются".
На северодонецком направлении оккупанты силами мотострелковых подразделений при поддержке артиллерии вели безуспешные штурмовые действия в Северодонецке Луганской области, боевые действия продолжаются, отметили в Генштабе.
"На северо-западной окраине населенного пункта Тошковка украинские воины успешно отразили вражеский штурм", – указывается в сообщении.
При этом враг имеет частичный успех в направлениях на населенные пункты Камышеваха и Роты, добавили в Генштабе.
"На бахмутском направлении оккупанты нанесли ракетный удар в районе города Краматорск. В целях определения маршрутов выдвижения и слабых мест в обороне наших войск противник провел разведку в районе населенного пункта Нагорное. Наши воины дали решительный отпор и вынудили противника отойти. Враг вел воздушную разведку БПЛА в районах Краматорска и Покровска", – рассказали в Генштабе ВСУ.
В то же время на лиманском направлении оккупанты не совершали активных наступательных действий. На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях "обстановка изменений не претерпела", резюмировали украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.
В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.
Потери среди личного состава российских оккупантов в войне против Украины достигли около 31,7 тыс. солдат, сообщили в Генштабе 9 июня.