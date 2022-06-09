ВСУ отразили штурм в районе Тошковки, артиллеристы нанесли огневое поражение по скоплению оккупантов и их военной техники в Донецкой области – Генштаб

Потери оккупантов в результате нанесенного ВСУ огневого поражения в районе Долины уточняются, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом в вечерней сводке, опубликованной 9 июня в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Основные усилия противник сосредотачивает на пополнении запасов и перегруппировке подразделений. Совершал артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения, – говорится в сообщении. – В районе населенного пункта Долина [Донецкой области] артиллерийские подразделения сил обороны нанесли огневое поражение по скоплению личного состава и военной техники врага. Потери противника уточняются".

На северодонецком направлении оккупанты силами мотострелковых подразделений при поддержке артиллерии вели безуспешные штурмовые действия в Северодонецке Луганской области, боевые действия продолжаются, отметили в Генштабе.

"На северо-западной окраине населенного пункта Тошковка украинские воины успешно отразили вражеский штурм", – указывается в сообщении.

При этом враг имеет частичный успех в направлениях на населенные пункты Камышеваха и Роты, добавили в Генштабе.

"На бахмутском направлении оккупанты нанесли ракетный удар в районе города Краматорск. В целях определения маршрутов выдвижения и слабых мест в обороне наших войск противник провел разведку в районе населенного пункта Нагорное. Наши воины дали решительный отпор и вынудили противника отойти. Враг вел воздушную разведку БПЛА в районах Краматорска и Покровска", – рассказали в Генштабе ВСУ.

В то же время на лиманском направлении оккупанты не совершали активных наступательных действий. На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях "обстановка изменений не претерпела", резюмировали украинские военные.

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