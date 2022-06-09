Украинские военные уничтожили еще 200 оккупантов, пять танков и восемь артиллерийских систем – Генштаб ВСУ

Другие потери россиян составили:
"Наибольшие потери противник понес на бахмутском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.
В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.