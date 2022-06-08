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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией

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На подконтрольную Украине территорию постепенно возвращают тела погибших военных
На подконтрольную Украине территорию постепенно возвращают тела погибших военных
Фото: EPA

В Запорожской области на линии фронта состоялся обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле "50 на 50". Об этом 8 июня сообщило Министерство реинтеграции оккупированных территорий Украины.

По информации министерства, из 50 погибших украинских военных 37 – защитники "Азовстали".

Операцию по обмену проводили Минреинтеграции, Минобороны, СБУ, Генштаб ВСУ и другие силовые структуры Украины. В министерстве отметили, что договоренность была достигнута в результате переговоров с участием уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко.

"Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается", – добавили в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Предыдущий обмен останками погибших военных между Украиной и РФ состоялся 4 июня на передовой в Запорожской области. Он прошел в формате "160 на 160". По меньшей мере 52 из этих тел считаются останками бойцов полка "Азов". 

Тела погибших доставили в Киев для экспертиз и опознания. 

7 июня ГУР Минобороны сообщало также, что продолжается процесс возвращения на подконтрольную Украине территорию тел защитников Мариуполя, уже удалось вернуть 210 погибших военных.

Теги: военные, Мариуполь, Запорожская область, Азовсталь, украинский военный, война России против Украины, Олег Котенко, погибшие, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, погибшие российские военные
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