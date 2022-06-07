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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГУР Минобороны сообщило о возвращении в Украину тел 210 погибших защитников Мариуполя

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Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные
Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные
Фото: EPA

На подконтрольную правительству территорию Украины вернули тела 210 погибших защитников Мариуполя Донецкой области. Об этом 7 июня сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

"Усилиями координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными идет процесс возвращения тел погибших защитников Мариуполя. На сегодняшний день уже удалось вернуть 210 наших военных. Большинство из них – героические защитники "Азовстали". Все погибшие должны вернуться на подконтрольную Украине территорию. И каждого из них проводят в последний путь с подобающими героям почестями", – говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что продолжается работа по возвращению в Украину всех украинских военнопленных.

Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 20 мая российское минобороны объявило о завершении вывода украинских военных с территории завода.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации жены командира полка "Азов" Екатерины Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей известно, в Россию никого не вывезли.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Мариуполь, Азовсталь, война России против Украины, погибшие, ГУР Минобороны Украины
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