ГУР Минобороны сообщило о возвращении в Украину тел 210 погибших защитников Мариуполя

"Усилиями координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными идет процесс возвращения тел погибших защитников Мариуполя. На сегодняшний день уже удалось вернуть 210 наших военных. Большинство из них – героические защитники "Азовстали". Все погибшие должны вернуться на подконтрольную Украине территорию. И каждого из них проводят в последний путь с подобающими героям почестями", – говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что продолжается работа по возвращению в Украину всех украинских военнопленных.