В Раде пытаются внести в законопроект №5568 правки, исключающие стимулирование восстановления "Азовстали" – "Укрметаллургпром"

"Освобождение предприятий от налога на прибыль, НДС и ввозной пошлины на импорт нового оборудования и комплектующих для него, а также возможность льготных ставок налога на недвижимость и платы за землю даст толчок для развития предприятий, а значит, наращиванию производства и увеличению количества рабочих мест. Но куда же без "но" У меня вызвало большое удивление поправки, которыми предлагается забрать право воспользоваться этими льготами у металлургов. Ведь в этом нет никакой логики", – написал глава объединения.
Он подчеркнул, что зерно и металл были и остаются важнейшими статьями украинского экспорта, и именно эту продукцию Россия вывозит с оккупированных территорий Украины.
"Металлурги и аграрии дают стране больше валютных поступлений, дают работу и высокую зарплату сотням тысяч украинцев. Но если у аграриев есть ряд льгот и субсидий, то металлургам предлагают их не давать даже там, где эта опция прямо прописана законами. И это в условиях, когда из-за рашистов Украина потеряла два стальных гиганта, мариупольскую крепость "Азовсталь" и ММК имени Ильича. Позиция народных депутатов, которые на словах "с Мариуполем в сердце", а на деле – пытаются сделать все, чтобы градообразующие металлургические предприятия не смогли восстановиться в кратчайшие сроки, вызывает как минимум недоумение", – заявил Каленков.
Руководитель сообщил, что "отдельные политики вносят правки, исключающие стимулирование восстановления "Азовстали" и других металлургических заводов, которые обеспечивают Украине сотни тысяч рабочих мест, миллиарды долларов валютных поступлений и десятки миллиардов гривен налогов в бюджет".
Маленков выразил надежду, что нардепы отклонят такие правки.
Законопроект №5688 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о создании благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство был зарегистрирован в Раде 22 июня 2021 года, 16 декабря принят за основу. 27 апреля в карточке законопроекта на сайте парламента была опубликована таблица правок ко второму чтению.
Из-за нападения России Украина потеряла около трети металлургического производства. На "Запорожстали" возобновили выплавку чугуна после вынужденной остановки и консервации. "Азовсталь" и ММК имени Ильича – еще два завода "Метинвеста" – находятся в захваченном Россией Мариуполе, они были в начале полномасштабной войны переведены в режим горячей консервации.