В Раде пытаются внести в законопроект №5568 правки, исключающие стимулирование восстановления "Азовстали" – "Укрметаллургпром"

"Освобождение предприятий от налога на прибыль, НДС и ввозной пошлины на импорт нового оборудования и комплектующих для него, а также возможность льготных ставок налога на недвижимость и платы за землю даст толчок для развития предприятий, а значит, наращиванию производства и увеличению количества рабочих мест. Но куда же без "но" У меня вызвало большое удивление поправки, которыми предлагается забрать право воспользоваться этими льготами у металлургов. Ведь в этом нет никакой логики", – написал глава объединения.

Он подчеркнул, что зерно и металл были и остаются важнейшими статьями украинского экспорта, и именно эту продукцию Россия вывозит с оккупированных территорий Украины.

"Металлурги и аграрии дают стране больше валютных поступлений, дают работу и высокую зарплату сотням тысяч украинцев. Но если у аграриев есть ряд льгот и субсидий, то металлургам предлагают их не давать даже там, где эта опция прямо прописана законами. И это в условиях, когда из-за рашистов Украина потеряла два стальных гиганта, мариупольскую крепость "Азовсталь" и ММК имени Ильича. Позиция народных депутатов, которые на словах "с Мариуполем в сердце", а на деле – пытаются сделать все, чтобы градообразующие металлургические предприятия не смогли восстановиться в кратчайшие сроки, вызывает как минимум недоумение", – заявил Каленков.

Руководитель сообщил, что "отдельные политики вносят правки, исключающие стимулирование восстановления "Азовстали" и других металлургических заводов, которые обеспечивают Украине сотни тысяч рабочих мест, миллиарды долларов валютных поступлений и десятки миллиардов гривен налогов в бюджет".

Маленков выразил надежду, что нардепы отклонят такие правки.