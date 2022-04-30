Количество пропавших без вести в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ беспрецедентно в современной мировой истории – МВД

Акопян сообщила, что за два месяца полномасштабного вторжения РФ в правоохранительные органы Украины поступило более 7 тыс. заявлений об исчезновении людей Фото: МВС України / Facebook

"Мэри Акопян сообщила, что масштабы вторжения и, как следствие, количество пропавших без вести в Украине беспрецедентны в современной мировой истории. Так, только за два месяца полномасштабного вторжения в правоохранительные органы поступило более 7 тыс. заявлений об исчезновении людей. Впоследствии около половины из них были разысканы. Также статус неопознанных получили около 2 тыс. тел погибших, из которых 1282 были впоследствии опознаны", – проинформировали в пресс-службе.

Акопян добавила, что в рамках уголовных производств на сегодня назначено 927 экспертиз ДНК.

Война России против Украины. Главное (обновляется)