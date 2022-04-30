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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Количество пропавших без вести в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ беспрецедентно в современной мировой истории – МВД

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Акопян сообщила, что за два месяца полномасштабного вторжения РФ в правоохранительные органы Украины поступило более 7 тыс. заявлений об исчезновении людей
Акопян сообщила, что за два месяца полномасштабного вторжения РФ в правоохранительные органы Украины поступило более 7 тыс. заявлений об исчезновении людей
Фото: МВС України / Facebook

Масштабы пропавших без вести на территории Украины с начала полномасштабной военной агрессии России являются беспрецедентными в мировой истории. Об этом заявила замминистра внутренних дел Украины Мэри Акопян 29 апреля во время встречи с делегацией Международной комиссии по вопросам пропавших без вести, пишет пресс-служба МВД в Facebook.

"Мэри Акопян сообщила, что масштабы вторжения и, как следствие, количество пропавших без вести в Украине беспрецедентны в современной мировой истории. Так, только за два месяца полномасштабного вторжения в правоохранительные органы поступило более 7 тыс. заявлений об исчезновении людей. Впоследствии около половины из них были разысканы. Также статус неопознанных получили около 2 тыс. тел погибших, из которых 1282 были впоследствии опознаны", – проинформировали в пресс-службе.

Акопян добавила, что в рамках уголовных производств на сегодня назначено 927 экспертиз ДНК.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/360019996153656

Контекст:

Полтомасштабное вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. В России войну называют "спецоперацией".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: МВД, Украина, война России против Украины, пропавшие без вести, Мэри Акопян
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