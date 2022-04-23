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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подать заявление о без вести пропавших можно на горячую линию – глава Нацполиции Украины

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С начала вторжения полицейским удалось разыскать 2870 человек, которые считались пропавшими без вести
С начала вторжения полицейским удалось разыскать 2870 человек, которые считались пропавшими без вести
Фото: depositphotos.com

Подать заявление о пропавших близких теперь можно на горячую линию Национальной полиции Украины. Об этом написал в Facebook 22 апреля глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Мы расширяем функционал горячей линии для родственников погибших 089 420 18 67. Теперь по этому номеру также можно подать заявление о без вести пропавших лицах", – говорится в сообщении.

Если вам неизвестно местонахождение близких, сообщить об этом Национальной полиции можно следующими способами:

  • позвонить по горячей линии 089 420 18 67;
  • отправить письмо на электронную почту [email protected];
  • воспользоваться чат-ботом t.me/poshuk_znyklyh.

Для эффективного поиска необходимо предоставить наиболее полные известные данные о личности:

  • анкетные данные, число, месяц и год рождения;
  • дата и место исчезновения личности;
  • особые приметы (татуировки, шрамы, пирсинг и т.п.);
  • вещи, которые могли быть с собой (мобильный телефон, документы, украшения и т.п.).

"К сожалению, сейчас в специализированных учреждениях находятся неопознанные тела жертв российских оккупантов. Важно установить их имена и дать возможность близким попрощаться и похоронить погибших. Поэтому родственники пропавших могут также сдать биологические образцы для сравнения ДНК-профилей. Как пройти эту процедуру, сообщит специалист горячей линии", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/iklymenko.fb/posts/423087576486220

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Нацполиции, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину почти 5 тыс. человек считались пропавшими без вести. За это время полицейским удалось разыскать 2870 человек. Еще более 2 тыс. находятся в розыске.

Теги: полиция, розыск, горячая линия, война России против Украины, Национальная полиция, Нацполиция, пропавшие без вести, Игорь Клименко, исчезновение
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