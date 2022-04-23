Подать заявление о без вести пропавших можно на горячую линию – глава Нацполиции Украины

"Мы расширяем функционал горячей линии для родственников погибших 089 420 18 67. Теперь по этому номеру также можно подать заявление о без вести пропавших лицах", – говорится в сообщении.
Если вам неизвестно местонахождение близких, сообщить об этом Национальной полиции можно следующими способами:
Для эффективного поиска необходимо предоставить наиболее полные известные данные о личности:
"К сожалению, сейчас в специализированных учреждениях находятся неопознанные тела жертв российских оккупантов. Важно установить их имена и дать возможность близким попрощаться и похоронить погибших. Поэтому родственники пропавших могут также сдать биологические образцы для сравнения ДНК-профилей. Как пройти эту процедуру, сообщит специалист горячей линии", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Нацполиции, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину почти 5 тыс. человек считались пропавшими без вести. За это время полицейским удалось разыскать 2870 человек. Еще более 2 тыс. находятся в розыске.