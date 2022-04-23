Подать заявление о без вести пропавших можно на горячую линию – глава Нацполиции Украины

С начала вторжения полицейским удалось разыскать 2870 человек, которые считались пропавшими без вести Фото: depositphotos.com

"Мы расширяем функционал горячей линии для родственников погибших 089 420 18 67. Теперь по этому номеру также можно подать заявление о без вести пропавших лицах", – говорится в сообщении.

Если вам неизвестно местонахождение близких, сообщить об этом Национальной полиции можно следующими способами:

позвонить по горячей линии 089 420 18 67;

отправить письмо на электронную почту [email protected];

воспользоваться чат-ботом t.me/poshuk_znyklyh.

Для эффективного поиска необходимо предоставить наиболее полные известные данные о личности:

анкетные данные, число, месяц и год рождения;

дата и место исчезновения личности;

особые приметы (татуировки, шрамы, пирсинг и т.п.);

вещи, которые могли быть с собой (мобильный телефон, документы, украшения и т.п.).

"К сожалению, сейчас в специализированных учреждениях находятся неопознанные тела жертв российских оккупантов. Важно установить их имена и дать возможность близким попрощаться и похоронить погибших. Поэтому родственники пропавших могут также сдать биологические образцы для сравнения ДНК-профилей. Как пройти эту процедуру, сообщит специалист горячей линии", – говорится в сообщении.

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