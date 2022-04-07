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В Киеве исчез крымский активист, бывший политзаключенный Костенко

Костенко пропал ровно через семь лет после исчезновения своего отца
Костенко пропал ровно через семь лет после исчезновения своего отца
Фото: Олександр Костенко / Facebook

В Киеве пропал украинский активист, бывший политзаключенный в РФ Александр Костенко, связи с ним у родных нет уже больше месяца. Об этом сообщила 6 апреля Крымская правозащитная группа со ссылкой на мать активиста Елену Костенко.

Костенко позвонил матери 2 марта, рассказал, что едет на встречу со знакомым на улицу Тургеневскую в Киеве и больше на связи не появлялся.

“Я знаю, что он очень хотел защищать Украину в этой войне, искал возможности пойти на фронт, но брали только в резерв”, – рассказала Елена Костенко.

Родственники подали заявление в полицию об исчезновении, а также 3 апреля опубликовали на странице активиста пост о его пропаже без вести. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1698180247180939&id=100009669408113

В марте 2015 года без вести пропал также отец активиста, Федор Костенко. Его поиски продолжались все эти годы. "Когда я находился в следственном изоляторе в Симферополе, а моя мать находилась в больнице с инсультом, его похитили в Киеве, куда он поехал, чтобы встретиться с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека", – писал Александр Костенко.

Контекст:

Александра Костенко арестовали в аннексированном Крыму в феврале 2015 года. По данным защиты, перед задержанием его похитили сотрудники ФСБ, избивали, пытали током и сломали руку. Затем, по словам адвоката, Костенко избивали в СИЗО его сокамерники.

По версии оккупационного следствия, 18 февраля 2014 года в ходе протестов в Киеве Костенко "причинил телесные повреждения" сотруднику крымского спецподразделения "Беркут", а также якобы незаконно хранил "основные части огнестрельного оружия".

15 мая 2015 года "Киевский районный суд Симферополя" приговорил украинца к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения. Позже срок заключения сократили на четыре месяца.

3 августа 2018 года Костенко освободили из российской колонии. Он живет в Киеве. 

Теги: политзаключенные, Александр Костенко, Крымская правозащитная группа, пропавшие без вести, исчезновение
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