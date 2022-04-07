В Киеве исчез крымский активист, бывший политзаключенный Костенко

Костенко пропал ровно через семь лет после исчезновения своего отца Фото: Олександр Костенко / Facebook

Костенко позвонил матери 2 марта, рассказал, что едет на встречу со знакомым на улицу Тургеневскую в Киеве и больше на связи не появлялся.

“Я знаю, что он очень хотел защищать Украину в этой войне, искал возможности пойти на фронт, но брали только в резерв”, – рассказала Елена Костенко.

Родственники подали заявление в полицию об исчезновении, а также 3 апреля опубликовали на странице активиста пост о его пропаже без вести.

В марте 2015 года без вести пропал также отец активиста, Федор Костенко. Его поиски продолжались все эти годы. "Когда я находился в следственном изоляторе в Симферополе, а моя мать находилась в больнице с инсультом, его похитили в Киеве, куда он поехал, чтобы встретиться с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека", – писал Александр Костенко.