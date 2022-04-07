В Киеве исчез крымский активист, бывший политзаключенный Костенко

Костенко позвонил матери 2 марта, рассказал, что едет на встречу со знакомым на улицу Тургеневскую в Киеве и больше на связи не появлялся.
“Я знаю, что он очень хотел защищать Украину в этой войне, искал возможности пойти на фронт, но брали только в резерв”, – рассказала Елена Костенко.
Родственники подали заявление в полицию об исчезновении, а также 3 апреля опубликовали на странице активиста пост о его пропаже без вести.
В марте 2015 года без вести пропал также отец активиста, Федор Костенко. Его поиски продолжались все эти годы. "Когда я находился в следственном изоляторе в Симферополе, а моя мать находилась в больнице с инсультом, его похитили в Киеве, куда он поехал, чтобы встретиться с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека", – писал Александр Костенко.
Александра Костенко арестовали в аннексированном Крыму в феврале 2015 года. По данным защиты, перед задержанием его похитили сотрудники ФСБ, избивали, пытали током и сломали руку. Затем, по словам адвоката, Костенко избивали в СИЗО его сокамерники.
По версии оккупационного следствия, 18 февраля 2014 года в ходе протестов в Киеве Костенко "причинил телесные повреждения" сотруднику крымского спецподразделения "Беркут", а также якобы незаконно хранил "основные части огнестрельного оружия".
15 мая 2015 года "Киевский районный суд Симферополя" приговорил украинца к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения. Позже срок заключения сократили на четыре месяца.
3 августа 2018 года Костенко освободили из российской колонии. Он живет в Киеве.