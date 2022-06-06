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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В регионах России власти заказали аномальное число бюджетных похорон – СМИ

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В Мурманске захоронения планируются "очередями"
В Мурманске захоронения планируются "очередями"
Фото: ЕРА

В России, где реальные данные о потерях в ходе полномасштабного вторжения в Украину скрываются, СМИ пишут, что власти во многих регионах закупают сотни могил для похорон за бюджетный счет и что закупок такого масштаба в прежние годы не было.

По данным Telegram-канала "Можем объяснить", обычно такие закупки делаются для погребения людей, чьи похороны не могут оплатить семьи. В этом году их количество аномально.

Ссылаясь на информацию с портала Госзакупок, канал пишет, что в мае в Хабаровском крае заказано рытье сразу 700 могил, последний такой контракт в регионе был пять лет назад, но в пять раз меньше и намного дороже, то есть нынешние захоронения организуют на скорую руку, делают вывод журналисты.

В Красноярске закупают около 100 могил, в Копейском районе Челябинской области заказали погребение сразу 37 умерших, в Карелии – 39.

Сообщается, что в Мурманске не обозначено количество новых захоронений: в документации сказано, что они планируются "очередями".

Контекст:

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 31 250 человек. Об этом 6 июня сообщил в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 100 захватчиков.

Теги: Россия, Хабаровский край, Красноярск, Мурманск, Карелия, война России против Украины, Челябинская область, потери России
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