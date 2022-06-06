В регионах России власти заказали аномальное число бюджетных похорон – СМИ

По данным Telegram-канала "Можем объяснить", обычно такие закупки делаются для погребения людей, чьи похороны не могут оплатить семьи. В этом году их количество аномально.

Ссылаясь на информацию с портала Госзакупок, канал пишет, что в мае в Хабаровском крае заказано рытье сразу 700 могил, последний такой контракт в регионе был пять лет назад, но в пять раз меньше и намного дороже, то есть нынешние захоронения организуют на скорую руку, делают вывод журналисты.

В Красноярске закупают около 100 могил, в Копейском районе Челябинской области заказали погребение сразу 37 умерших, в Карелии – 39.

Сообщается, что в Мурманске не обозначено количество новых захоронений: в документации сказано, что они планируются "очередями".