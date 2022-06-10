Оккупанты безуспешно пытаются установить полный контроль над Северодонецком – Генштаб ВСУ

"На северодонецком направлении противник безуспешно пытается установить полный контроль над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются", – сообщили в Генштабе.

На славянском направлении оккупанты активных действий не проводили. По информации Генштаба, они сосредотачивают свои войска, пытаясь создать условия для возобновления наступления.

"На донецком направлении враг продолжает огневое поражение наших подразделений по всей линии столкновения, наносит ракетные и авиационные удары, в том числе и по населенным пунктам. На лиманском направлении оккупанты активных действий не предпринимали. Обстреливали из артиллерии районы населенных пунктов Григоровка и Серебрянка. На бахмутском направлении оккупанты активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию. Подразделения противника пытались вести штурмовые действия в направлении населенных пунктов Нирковое и Николаевка. Украинские воины нанесли огневое поражение. Оккупанты с потерями отошли", – говорится в сообщении.

Также оккупанты пытались вести разведку боем в направлении населенных пунктов Нагорное и Берестово, но получили отпор и отошли.

"Противник ведет наступление в направлении Воздвиженка – Роты, имеет частичный успех, закрепляется на занятых рубежах", – добавили в Генштабе.

За прошлые сутки на донецком и луганском направлениях ВСУ отбили семь атак оккупантов.

"Уничтожены 10 танков, семь артиллерийских систем, четыре боевых бронированных машины, три специальных бронированных автомобиля, четыре единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника. Подразделениями противовоздушной обороны сбили пять беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10", – говорится в сообщении.

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