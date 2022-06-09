"Уничтожили один из символов Северодонецка". Гайдай показал на фото, что осталось от Ледового дворца после обстрелов оккупантами

Об этом 9 июня в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.
"Уничтожили один из символов Северодонецка. Ледовый дворец сгорел… Рашисты забросали Ледовый снарядами… Вдребезги… Не простим, ублюдки!" – написал Гайдай.
Он отметил, что 5 тыс. жителей Северодонецка (именно столько помещалось в зале) "больше не посетят концерт на лучшей сцене города".
"Лед, фигурное катание, хоккей, волейбол, спортивная школа, концерты, выпускные – почти 50 лет истории спортивного и культурного развития нашего Северодонецка", – подчеркнул Гайдай.
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.
В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.
По словам главы государства, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
Северодонецк и Лисичанск – последние крупные города в Луганской области, которые не может захватить РФ. Российское военное руководство бросает все доступные ресурсы на их захват, чтобы объявить "победу" в Луганской области, пояснял американский Институт исследования войны.