"Уничтожили один из символов Северодонецка". Гайдай показал на фото, что осталось от Ледового дворца после обстрелов оккупантами

В Северодонецке после обстрелов российскими оккупантами сгорел Ледовый дворец, сообщил Гайдай Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Об этом 9 июня в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"Уничтожили один из символов Северодонецка. Ледовый дворец сгорел… Рашисты забросали Ледовый снарядами… Вдребезги… Не простим, ублюдки!" – написал Гайдай.

Он отметил, что 5 тыс. жителей Северодонецка (именно столько помещалось в зале) "больше не посетят концерт на лучшей сцене города".

"Лед, фигурное катание, хоккей, волейбол, спортивная школа, концерты, выпускные – почти 50 лет истории спортивного и культурного развития нашего Северодонецка", – подчеркнул Гайдай.