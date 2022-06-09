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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Уничтожили один из символов Северодонецка". Гайдай показал на фото, что осталось от Ледового дворца после обстрелов оккупантами

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В Северодонецке после обстрелов российскими оккупантами сгорел Ледовый дворец, сообщил Гайдай
В Северодонецке после обстрелов российскими оккупантами сгорел Ледовый дворец, сообщил Гайдай
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Российские оккупационные войска "вдребезги" разрушили Ледовый дворец в Северодонецке Луганской области.

Об этом 9 июня в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"Уничтожили один из символов Северодонецка. Ледовый дворец сгорел… Рашисты забросали Ледовый снарядами… Вдребезги… Не простим, ублюдки!" – написал Гайдай.

Он отметил, что 5 тыс. жителей Северодонецка (именно столько помещалось в зале) "больше не посетят концерт на лучшей сцене города".

"Лед, фигурное катание, хоккей, волейбол, спортивная школа, концерты, выпускные – почти 50 лет истории спортивного и культурного развития нашего Северодонецка", – подчеркнул Гайдай.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/158707613335297

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.

В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.

По словам главы государства, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

Северодонецк и Лисичанск – последние крупные города в Луганской области, которые не может захватить РФ. Российское военное руководство бросает все доступные ресурсы на их захват, чтобы объявить "победу" в Луганской области, пояснял американский Институт исследования войны.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Северодонецк, концерт, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, обстрелы, война России против Украины, дворец, разрушения, российские оккупанты
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