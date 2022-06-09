ВСУ подвинули линию фронта в Запорожской области – глава ОВА

Старух: К чему бы ни готовились орки, им нужно готовиться к тому, что рано или поздно будет наступление ВСУ и мы вернем все наши земли Фото: Олександр Старух - голова Запорізької ОДА / Facebook

Старух рассказывал, что вместо Росгвардии, которая покинула Мелитопольский и часть Васильевского района, туда заводят "подразделения" незаконных военных формирований "ДНР", чтобы "терроризировать наше население".

"Но нужно говорить в первую очередь о достижениях наших военных. [...] Ребята наши немного подвинули в восточных общинах наших – небольшое продвижение, но подвинули – линию фронта, отвоевав немного украинской земли, – добавил глава ОВА. – Убежден, что к чему бы ни готовились орки, им нужно готовиться к тому, что рано или поздно будет наступление ВСУ и мы вернем все наши земли".

Других деталей о том, где произошло изменение линии фронта, он не сообщил.

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