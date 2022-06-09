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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ подвинули линию фронта в Запорожской области – глава ОВА

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Старух: К чему бы ни готовились орки, им нужно готовиться к тому, что рано или поздно будет наступление ВСУ и мы вернем все наши земли
Старух: К чему бы ни готовились орки, им нужно готовиться к тому, что рано или поздно будет наступление ВСУ и мы вернем все наши земли
Фото: Олександр Старух - голова Запорізької ОДА / Facebook

Глава Запорожской областной государственной (военной) администрации Александр Старух 9 июня в эфире национального телемарафона заявил, что Вооруженные силы Украины отвоевали "немного украинской земли" в Запорожской области. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Старух рассказывал, что вместо Росгвардии, которая покинула Мелитопольский и часть Васильевского района, туда заводят "подразделения" незаконных военных формирований "ДНР", чтобы "терроризировать наше население".  

"Но нужно говорить в первую очередь о достижениях наших военных. [...] Ребята наши немного подвинули в восточных общинах наших – небольшое продвижение, но подвинули – линию фронта, отвоевав немного украинской земли, – добавил глава ОВА. – Убежден, что к чему бы ни готовились орки, им нужно готовиться к тому, что рано или поздно будет наступление ВСУ и мы вернем все наши земли". 

Других деталей о том, где произошло изменение линии фронта, он не сообщил. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области, в том числе такие крупные города, как Бердянск и Мелитополь.

В мае, по словам главы ОВА, интенсивность боев в области уменьшилась, так как основные силы российская армия перебросила на луганское и донецкое направления. Однако некоторые общины постоянно страдают от обстрелов. 

По информации Старуха на 5 июня, временно оккупировано почти 60% территории региона

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Вооруженные силы Украины, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, Росгвардия, Александр Старух
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