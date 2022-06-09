ВСУ подвинули линию фронта в Запорожской области – глава ОВА

Старух рассказывал, что вместо Росгвардии, которая покинула Мелитопольский и часть Васильевского района, туда заводят "подразделения" незаконных военных формирований "ДНР", чтобы "терроризировать наше население".
"Но нужно говорить в первую очередь о достижениях наших военных. [...] Ребята наши немного подвинули в восточных общинах наших – небольшое продвижение, но подвинули – линию фронта, отвоевав немного украинской земли, – добавил глава ОВА. – Убежден, что к чему бы ни готовились орки, им нужно готовиться к тому, что рано или поздно будет наступление ВСУ и мы вернем все наши земли".
Других деталей о том, где произошло изменение линии фронта, он не сообщил.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области, в том числе такие крупные города, как Бердянск и Мелитополь.
В мае, по словам главы ОВА, интенсивность боев в области уменьшилась, так как основные силы российская армия перебросила на луганское и донецкое направления. Однако некоторые общины постоянно страдают от обстрелов.
По информации Старуха на 5 июня, временно оккупировано почти 60% территории региона.