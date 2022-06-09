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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Макаренко: Мой друг Иван – фермер из оккупированного села в Запорожской области – рассказал, что бурятские солдаты в его доме чеченцам ноги мыли

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Макаренко: Пришла какая-то нечисть... Я не хочу их даже называть людьми, солдатами
Макаренко: Пришла какая-то нечисть... Я не хочу их даже называть людьми, солдатами
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Анатолий Макаренко, капитан 1-го ранга в запасе, генерал-лейтенант таможенной службы, который в 2009–2010-м и 2014–2015 годах возглавлял украинскую таможню, рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что тяжело переживает оккупацию села Тарасовка Пологовского района Запорожской области, в котором родился.

"Конечно, больно. Мое село родное в оккупации. Я знаю, какие там трагические события произошли... [Мне рассказывал] мой друг Иван – мой близкий товарищ, земляк, он на три года младше меня, я ему щелбаны в школе давал, а потом он стал мощным фермером. Сам себя создал. Из ничего! Трудяга колоссальный! Работу давал людям, село поддерживал как мог", – рассказал Макаренко.

По словам его товарища, в Тарасовке было много чеченских и бурятских солдат. 

"Это вообще уникальная история...  Как он мне рассказал, у него стояли в доме чеченцы и буряты. И буряты чеченцам ноги мыли. Он это видел! И он был в шоке, – рассказал Макаренко. – Однажды он звонит мне  связь, слава богу, была – и говорит (я перехожу на украинский, на наш суржик, на котором говорят в Запорожье): "Толя, ти чуєш?" – "А що там таке случілось у вас?" – "Там стоять чечени і буряти. Оце приїхали й сказали, що завтра треба вийти в поле. Бо приїде російське тєлєвідєніє і буде знімать, як я благодарно буду сіять для них пшеницю". – "І що ти рішив, Ванєчка?" – "Я або сам застрелюсь, або когось із них застрелю, але в поле не вийду". 

Макаренко посоветовал другу вместе с семьей срочно эвакуироваться. 

"У него получилось, он выехал. А несколько наших общих знакомых – фермеров, подчеркиваю  остались там. Прошло время, Ваня набирает меня и говорит: "Знаешь, что с этими ребятами? Холмики". – "Какие холмики?" – "В степи". Их убили. Что можно сказать? Какое оправдание этому можно найти? Они выросли на этой земле, поднимали эту землю, а пришла какая-то нечисть... Я не хочу их даже называть людьми, солдатами. И неважно, какой они национальности  буряты, тунгусы, чеченцы, русские... Нечисть! Ты пришел на чужую землю, ее забираешь и убиваешь", – сказал бывший глава таможни. 

Макаренко назвал российскую армию "мерзкой, наглой ордой", которая уничтожает все, что встречается на ее пути, в том числе школы. Он рассказал, что в родном селе помог оборудовать школу, в которой учился, но оккупанты добрались и туда. 

"Я очень любил свою школу и люблю. И когда мне выслали фотографии разбитого компьютерного класса, который мы создали, уничтоженных интерактивных досок, просто расстрелянных, разбитых, загаженных кабинетов, где детвора моего села училась, росла,  это был первый раз во время войны, когда у меня пробило слезу, – сказал Макаренко. – И потом меня поразила одна из фотографий, где на доске написано: "Простите, мы не хотели". Вот сначала все обгадить, уничтожить, а потом что-то сказать... Какое "простите"? Хотели вы, все осознанно делали". 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Часть Запорожской области с конца февраля захвачена российскими военными, в том числе оккупированы такие крупные города, как Бердянск и Мелитополь. По информации областной военной администрации на 5 июня, временно оккупировано почти 60% территории региона.  

Оккупанты регулярно бьют ракетами по Запорожью, минимум дважды наносили ракетные удары по острову Хортица.

2 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых территориях Запорожской области.

В мае, как рассказали в ОВА, интенсивность боев в области уменьшилась, так как основные силы российская армия перебросила на луганское и донецкое направления. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, оккупация, Запорожская область, Анатолий Макаренко, армия РФ, российская агрессия, чеченцы, война России против Украины, российские оккупанты
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