"Приходили чеченцы и издевались, водили ножом по телу". История украинского морпеха из Мариуполя

Стрижко некоторое время был в плену у оккупантов Фото: bbc.com

У морпеха сломан таз, который держит специальная металлическая конструкция. Это одно из многочисленных ранений, полученных во время обороны Мариуполя.

"Повернув голову, я увидел, что на меня нацелился танк. Когда танк стреляет, между выстрелом и попаданием пушки времени нет. Все происходит мгновенно. Я увидел яркую вспышку", – вспоминает военный, как получил травму.

После выстрела он упал с высоты третьего этажа и оказался под завалами. Его спасли сослуживцы и доставили в полевой госпиталь.

"Там было около десятка бойцов из разных частей. Приехали врачи и сказали, что для спасения нашей жизни нас передадут россиянам", – говорит Стрижко.

В плену он не мог самостоятельно есть из-за сломанной челюсти. Некоторые врачи в плену кормили его, но другие издевались – ставили еду на стол и говорили: "Попробуй-ка съешь это, украинское ничтожество".

"Еда так и стояла на столе. Через несколько часов возвращались, спрашивали, наелся ли я, и забирали ее обратно. Обезболивающие нам не давали. Я знал, что должен выжить, и это все, что я мог сделать", – вспоминает военный.

Медики в больнице были украинцами, проживавшими на оккупированных территориях Донбасса и поддерживавшими Россию. Стрижко говорит, что не сердился на них: "Они жили под российской пропагандой восемь лет, и их ненависть, которую я испытал на себе, была ее результатом".

Он также помнит чеченских боевиков и российских солдат, охранявших украинских бойцов.

"Ночью приходили чеченцы и издевались, водили ножом по телу и говорили: "Жаль, что не позволяют отрезать ухо", – говорит военный.

В конце концов Стрижко вывезли в Россию, а затем – на военный аэродром в аннексированном Крыму. Украинского морпеха погрузили в "скорую" и вывезли на территорию Украины в рамках обмена военнопленными между Украиной и Россией. Сначала его отвезли в Запорожье, а затем – в родную Полтаву.

Стрижко был одним из более десяти украинских военнослужащих, все они – морские пехотинцы из разных частей, которые получили ранения во время обороны завода "Азовсталь" в Мариуполе.

"Подошел водитель и сказал: "Успокойтесь, вы – в Украине. Я был очень счастлив. Даже не мог поверить, что я в Украине, – в месте, где можно свободно дышать", – говорит военный.