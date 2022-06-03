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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Приходили чеченцы и издевались, водили ножом по телу". История украинского морпеха из Мариуполя

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Стрижко некоторое время был в плену у оккупантов
Стрижко некоторое время был в плену у оккупантов
Фото: bbc.com

25-летний морской пехотинец Глеб Стрижко был одним из защитников Мариуполя Донецкой области. Он попал в плен, где его психологически пытали и отказывались лечить, но сейчас находится на родине. Его историю 1 июня опубликовало "BBC News Україна".

У морпеха сломан таз, который держит специальная металлическая конструкция. Это одно из многочисленных ранений, полученных во время обороны Мариуполя.

"Повернув голову, я увидел, что на меня нацелился танк. Когда танк стреляет, между выстрелом и попаданием пушки времени нет. Все происходит мгновенно. Я увидел яркую вспышку", – вспоминает военный, как получил травму.

После выстрела он упал с высоты третьего этажа и оказался под завалами. Его спасли сослуживцы и доставили в полевой госпиталь.

"Там было около десятка бойцов из разных частей. Приехали врачи и сказали, что для спасения нашей жизни нас передадут россиянам", – говорит Стрижко.

В плену он не мог самостоятельно есть из-за сломанной челюсти. Некоторые врачи в плену кормили его, но другие издевались – ставили еду на стол и говорили: "Попробуй-ка съешь это, украинское ничтожество".

"Еда так и стояла на столе. Через несколько часов возвращались, спрашивали, наелся ли я, и забирали ее обратно. Обезболивающие нам не давали. Я знал, что должен выжить, и это все, что я мог сделать", – вспоминает военный.

Медики в больнице были украинцами, проживавшими на оккупированных территориях Донбасса и поддерживавшими Россию. Стрижко говорит, что не сердился на них: "Они жили под российской пропагандой восемь лет, и их ненависть, которую я испытал на себе, была ее результатом".

Он также помнит чеченских боевиков и российских солдат, охранявших украинских бойцов.

"Ночью приходили чеченцы и издевались, водили ножом по телу и говорили: "Жаль, что не позволяют отрезать ухо", – говорит военный.

В конце концов Стрижко вывезли в Россию, а затем – на военный аэродром в аннексированном Крыму. Украинского морпеха погрузили в "скорую" и вывезли на территорию Украины в рамках обмена военнопленными между Украиной и Россией. Сначала его отвезли в Запорожье, а затем – в родную Полтаву.

Стрижко был одним из более десяти украинских военнослужащих, все они – морские пехотинцы из разных частей, которые получили ранения во время обороны завода "Азовсталь" в Мариуполе.

"Подошел водитель и сказал: "Успокойтесь, вы – в Украине. Я был очень счастлив. Даже не мог поверить, что я в Украине, – в месте, где можно свободно дышать", – говорит военный.

Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, морпехи, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода.

Депутат Госдумы РФ от фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман предложил запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". В Минобороны Украины подчеркнули, что заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду в РФ.

В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, плен, морская пехота, война России против Украины, российские оккупанты
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