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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Есть несколько признаков, что российские оккупанты не будут долго в Мелитополе – мэр

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Оккупанты понимают, что даже под дулами автоматов им не удастся собрать людей на псевдореферендум, отметил мэр Мелитополя
Оккупанты понимают, что даже под дулами автоматов им не удастся собрать людей на псевдореферендум, отметил мэр Мелитополя
Фото: EPA

Российские оккупанты открыто начали говорить о проведении псевдореферендума о присоединении к РФ временно захваченного ими Мелитополя и Запорожской области в целом.

Об этом 8 июня в эфире национального телемарафона, который транслировался на YouTube-канале "Украина 24", рассказал мэр города Иван Федоров.  

В то же время оккупанты понимают, что даже под дулами автоматов им не удастся собрать людей на псевдореферендум, поэтому они начали в Мелитополе информационно-пропагандистскую войну, добавил мэр.

"Но есть несколько признаков, что они не собираются долго находиться на территории нашего временно оккупированного города. Первый – два дня назад они начали вывоз ворованного зерна по железной дороге поездами, так быстрее… хотят своровать все быстрее и уйти. Второй – на территории Мелитопольского района, бывших Веселовского и Михайловского районов практически исчезли рашисты. Они "снялись" с блокпостов… остались только в Мелитополе и в окрестностях дорог государственного значения", – сказал Федоров.

По его словам, ВСУ создали оккупантам реальные проблемы на временно оккупированных территориях Херсонской области, поэтому они перебрасывают туда часть своих сил.

"В нашем городе и в других городах ожидают возвращения государственности Украины и надеются на наши героические Вооруженные силы", – подчеркнул Федоров.

Он сообщал 6 июня, что оккупанты оставили почти все блокпосты в Мелитопольском районе, боясь наступления ВСУ. Федоров уверен, что "в ближайшие недели-месяцы Мелитополь будет деоккупирован".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области, в том числе Мелитополь.

По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, отмечал глава областной военной администрации Александр Старух.

16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за последние два месяца уехали 45–50% жителей, то есть 60–65 тыс. человек, "поэтому в городе осталось около 70 тыс. жителей".

В Мелитополе не осталось украинских газет, радио, ТВ. Жители подвергаются преследованиям, россияне похищают проукраинских активистов, а также мужчин призывного возраста. Также оккупанты требуют деньги с жителей Мелитополя, которые желают покинуть город.

Теги: Россия, Украина, референдум, захват, Мелитополь, Запорожская область, вторжение, блокпост, поезда, ВСУ, война России против Украины, дороги, присоединение, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров, зерно
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