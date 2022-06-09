Есть несколько признаков, что российские оккупанты не будут долго в Мелитополе – мэр

Об этом 8 июня в эфире национального телемарафона, который транслировался на YouTube-канале "Украина 24", рассказал мэр города Иван Федоров.
В то же время оккупанты понимают, что даже под дулами автоматов им не удастся собрать людей на псевдореферендум, поэтому они начали в Мелитополе информационно-пропагандистскую войну, добавил мэр.
"Но есть несколько признаков, что они не собираются долго находиться на территории нашего временно оккупированного города. Первый – два дня назад они начали вывоз ворованного зерна по железной дороге поездами, так быстрее… хотят своровать все быстрее и уйти. Второй – на территории Мелитопольского района, бывших Веселовского и Михайловского районов практически исчезли рашисты. Они "снялись" с блокпостов… остались только в Мелитополе и в окрестностях дорог государственного значения", – сказал Федоров.
По его словам, ВСУ создали оккупантам реальные проблемы на временно оккупированных территориях Херсонской области, поэтому они перебрасывают туда часть своих сил.
"В нашем городе и в других городах ожидают возвращения государственности Украины и надеются на наши героические Вооруженные силы", – подчеркнул Федоров.
Он сообщал 6 июня, что оккупанты оставили почти все блокпосты в Мелитопольском районе, боясь наступления ВСУ. Федоров уверен, что "в ближайшие недели-месяцы Мелитополь будет деоккупирован".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области, в том числе Мелитополь.
По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, отмечал глава областной военной администрации Александр Старух.
16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за последние два месяца уехали 45–50% жителей, то есть 60–65 тыс. человек, "поэтому в городе осталось около 70 тыс. жителей".
В Мелитополе не осталось украинских газет, радио, ТВ. Жители подвергаются преследованиям, россияне похищают проукраинских активистов, а также мужчин призывного возраста. Также оккупанты требуют деньги с жителей Мелитополя, которые желают покинуть город.