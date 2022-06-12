В Харьковской области из-за обстрелов войск РФ 11 июня погибло трое мирных жителей, четверо ранены – глава ОВА

"Всего по области за сутки четверо раненых: трое в Харьковском районе, один человек госпитализирован в Балаклею. К сожалению, погибли трое гражданских: Чугуевский район – один, пгт Золочев – два человека", – написал он.
Синегубов сообщил, что оккупанты в субботу обстреливали Шевченковский район Харькова, пострадавших нет.
"По области оккупанты обстреливали Харьковский район, в частности, Малоланиловскую общину, Чугуевский, Изюмский районы. Как следствие – возникали пожары в частных домах, нежилых помещениях и лесополосах. Ночью боеприпасы оккупантов попадали в жилые дома села Безруки, Харьковского района. Около 5.00 из-за обстрелов загорелся дом в Золочевской общине", – добавил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось. Впоследствии ВСУ оттеснили российские войска от украинского областного центра. Оккупанты обстреливают город из артиллерии и РСЗО.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
По данным обладминистрации на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.