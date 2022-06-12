В Харьковской области из-за обстрелов войск РФ 11 июня погибло трое мирных жителей, четверо ранены – глава ОВА

Синегубов сообщил, что около 5.00 из-за обстрелов загорелся дом в Золочевской общине Фото: Олег Синєгубов / Facebook

"Всего по области за сутки четверо раненых: трое в Харьковском районе, один человек госпитализирован в Балаклею. К сожалению, погибли трое гражданских: Чугуевский район – один, пгт Золочев – два человека", – написал он.

Синегубов сообщил, что оккупанты в субботу обстреливали Шевченковский район Харькова, пострадавших нет.

"По области оккупанты обстреливали Харьковский район, в частности, Малоланиловскую общину, Чугуевский, Изюмский районы. Как следствие – возникали пожары в частных домах, нежилых помещениях и лесополосах. Ночью боеприпасы оккупантов попадали в жилые дома села Безруки, Харьковского района. Около 5.00 из-за обстрелов загорелся дом в Золочевской общине", – добавил глава ОВА.

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