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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области из-за обстрелов войск РФ 11 июня погибло трое мирных жителей, четверо ранены – глава ОВА

Синегубов сообщил, что около 5.00 из-за обстрелов загорелся дом в Золочевской общине
Синегубов сообщил, что около 5.00 из-за обстрелов загорелся дом в Золочевской общине
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

В Харьковской области 11 июня в результате российских обстрелов погибло три мирных жителя, четверо ранены. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Facebook 12 июня.

"Всего по области за сутки четверо раненых: трое в Харьковском районе, один человек госпитализирован в Балаклею. К сожалению, погибли трое гражданских: Чугуевский район – один, пгт Золочев – два человека", – написал он.

Синегубов сообщил, что оккупанты в субботу обстреливали Шевченковский район Харькова, пострадавших нет.

"По области оккупанты обстреливали Харьковский район, в частности, Малоланиловскую общину, Чугуевский, Изюмский районы. Как следствие – возникали пожары в частных домах, нежилых помещениях и лесополосах. Ночью боеприпасы оккупантов попадали в жилые дома села Безруки, Харьковского района. Около 5.00 из-за обстрелов загорелся дом в Золочевской общине", – добавил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/synegubov.official/posts/435873755210578

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось. Впоследствии ВСУ оттеснили российские войска от украинского областного центра. Оккупанты обстреливают город из артиллерии и РСЗО.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

По данным обладминистрации на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьков, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов
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