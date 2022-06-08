ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Maxar показала спутниковые снимки разбомбленных полей Украины, в ОП прокомментировали

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фотографии, которые демонстрируют интенсивность боевых действий в Украине, были сделаны 6 июня
Фотографии, которые демонстрируют интенсивность боевых действий в Украине, были сделаны 6 июня
Фото: ЕРА

7 июня компания Maxar Technologies обнародовала в Twitter новые спутниковые снимки территорий Украины, на которых видны последствия боевых действий.

На фотографиях видны воронки от снарядов на полях недалеко от Славянска Донецкой области, разрушенное здание (на Google-картах видно, как здание выглядело до вторжения РФ) в селе Долгенькое Харьковской области и рядом с ним воронку диаметром в 40 метров, взрывы артиллерии вдоль реки Северский Донец вблизи села Богородичное Донецкой области.

Все фото сделаны 6 июня.

Как подчеркнул глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, эти фото демонстрируют интенсивность боевых действий, "когда земля усеяна воронками от снарядов".

"Так сегодня выглядят поля в Донецкой и Луганской областях. Там продолжаются тяжелые бои, у россиян много техники и артиллерии. Но цель Украины – освобождение всех наших территорий. Это и будет победой для нас. Об этом я сказал на встрече с послами G7, и такая наша совместная позиция. Делаем все, чтобы ВСУ имели больше оружия", – написал он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Луганская область, Донецкая область, Харьковская область, спутник, Северский Донец, артиллерия, война России против Украины, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Оптимальный способ отвлечься от войны". Комаровский позировал с вилами в поле
"Оптимальный способ отвлечься от войны". Комаровский позировал с вилами в поле
"Главное не использовать "Российский" сыр". Хименес-Браво дал рецепт сезонного салата
"Главное – не использовать "Российский" сыр". Хименес-Браво дал рецепт сезонного салата
"Пиксельная жизнь началась с бу-га-га". Украинский актер Попенко пошел служить рядовым в ВСУ
"Пиксельная жизнь началась с бу-га-га". Украинский актер Попенко пошел служить рядовым в ВСУ
50-летняя принцесса Норвегии выходит замуж за шамана. Ее первый муж после развода покончил жизнь самоубийством
50-летняя принцесса Норвегии выходит замуж за шамана. Ее первый муж после развода покончил жизнь самоубийством
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
Сын Роднянского из-за войны развелся с женой – известной актрисой из РФ
Сын Роднянского из-за войны развелся с женой – известной актрисой из РФ
Tarabarova призвала украинцев присоединиться к проекту "Малюнок Герою" и показала, какой рисунок для украинских защитников нарисовали ее дети
Tarabarova призвала украинцев присоединиться к проекту "Малюнок Герою" и показала, какой рисунок для украинских защитников нарисовали ее дети
"Как две капли воды". Павлик сравнил своего сына и себя в детстве. Фото
"Как две капли воды". Павлик сравнил своего сына и себя в детстве. Фото
"Традиция нарушилась". Grosu в свой день рождения поделилась редким архивным снимком
"Традиция нарушилась". Grosu в свой день рождения поделилась редким архивным снимком
Решетник: Наша победа должна быть убедительной, безапелляционной и без единых уступок
Решетник: Наша победа должна быть убедительной, безапелляционной и без единых уступок
Хайек в сиреневом бикини устроила танцы на столе для супруга
Хайек в сиреневом бикини устроила танцы на столе для супруга
"Мы готовы отдать свои жизни, чтобы в Украине не было никакого "русского мира". Саливанчук в патриотическом образе высказалась о войне
"Мы готовы отдать свои жизни, чтобы в Украине не было никакого "русского мира". Саливанчук в патриотическом образе высказалась о войне
  Арзуманян: Война меня очень сильно изменила. Я стал настоящим украинским националистом
  Арзуманян: Война меня очень сильно изменила. Я стал настоящим украинским националистом
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана
"Раз них...я думать не умеете займитесь хотя бы чистописанием". Макаревич показал свои новые картины
"Раз них...я думать не умеете – займитесь хотя бы чистописанием". Макаревич показал свои новые картины
  "Я никому ничего не должен". В сети обсуждают поведение принца Луи, который на людях строил рожицы матери и показывал ей язык. Видео
  "Я никому ничего не должен". В сети обсуждают поведение принца Луи, который на людях строил рожицы матери и показывал ей язык. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине (178416)
2
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше (113572)
3
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе (88685)
4
"Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны (83408)
5
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками (63020)
6
"Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский (58739)
7
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото (45683)
8
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн (26364)
 
 
 
 