Maxar показала спутниковые снимки разбомбленных полей Украины, в ОП прокомментировали

На фотографиях видны воронки от снарядов на полях недалеко от Славянска Донецкой области, разрушенное здание (на Google-картах видно, как здание выглядело до вторжения РФ) в селе Долгенькое Харьковской области и рядом с ним воронку диаметром в 40 метров, взрывы артиллерии вдоль реки Северский Донец вблизи села Богородичное Донецкой области.

Все фото сделаны 6 июня.

Satellite imagery from June 6, 2022 #Ukraine

1.) Artillery explosions along Siverskyi Donets River & Bogorodichne (49.020, 37.512)

2.) Fields peppered with hundreds of artillery craters (49.009, 37.308)

3.) 40m diameter bomb crater in Dovhenke (49.022, 37.308) pic.twitter.com/IzWyHob5F0 — Maxar Technologies (@Maxar) June 7, 2022

Как подчеркнул глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, эти фото демонстрируют интенсивность боевых действий, "когда земля усеяна воронками от снарядов".

"Так сегодня выглядят поля в Донецкой и Луганской областях. Там продолжаются тяжелые бои, у россиян много техники и артиллерии. Но цель Украины – освобождение всех наших территорий. Это и будет победой для нас. Об этом я сказал на встрече с послами G7, и такая наша совместная позиция. Делаем все, чтобы ВСУ имели больше оружия", – написал он.