В Харьковской области четыре человека погибли под завалами дома из-за российских обстрелов

Пожары, вызванные обстрелами оккупантов, были в Киевском районе Харькова, а также Чугуевском и Харьковском районах области. В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, производственные здания, легковые автомобили, а также экосистемы.
В 12.00 10 июня произошел массированный обстрел частного сектора в городе Дергачи, два человека получили ранения.
"После прилета на территорию Чкаловской общины разрушены строительные конструкции частного дома, погибли четыре человека. Спасатели помогли извлечь их тела из-под завалов, – сообщили в ГСЧС.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось. Впоследствии ВСУ оттеснили российские войска от украинского областного центра. Оккупанты обстреливают город из артиллерии и РСЗО.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
По данным обладминистрации на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.