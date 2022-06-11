В Харьковской области четыре человека погибли под завалами дома из-за российских обстрелов

Из-за российских обстрелов в Харьковской области произошло несколько пожаров Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Пожары, вызванные обстрелами оккупантов, были в Киевском районе Харькова, а также Чугуевском и Харьковском районах области. В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, производственные здания, легковые автомобили, а также экосистемы.

В 12.00 10 июня произошел массированный обстрел частного сектора в городе Дергачи, два человека получили ранения.

"После прилета на территорию Чкаловской общины разрушены строительные конструкции частного дома, погибли четыре человека. Спасатели помогли извлечь их тела из-под завалов, – сообщили в ГСЧС.

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