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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области четыре человека погибли под завалами дома из-за российских обстрелов

Из-за российских обстрелов в Харьковской области произошло несколько пожаров
Из-за российских обстрелов в Харьковской области произошло несколько пожаров
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

После российских обстрелов Чкаловской общины Харьковской области обвалился частный жилой дом. Одновременно в нем погибли четыре человека, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям области

Пожары, вызванные обстрелами оккупантов, были в Киевском районе Харькова, а также Чугуевском и Харьковском районах области. В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, производственные здания, легковые автомобили, а также экосистемы.

В 12.00 10 июня произошел массированный обстрел частного сектора в городе Дергачи, два человека получили ранения.

"После прилета на территорию Чкаловской общины разрушены строительные конструкции частного дома, погибли четыре человека. Спасатели помогли извлечь их тела из-под завалов, – сообщили в ГСЧС.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось. Впоследствии ВСУ оттеснили российские войска от украинского областного центра. Оккупанты обстреливают город из артиллерии и РСЗО.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

По данным обладминистрации на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: пожар, ГСЧС, война, обстрелы, война России против Украины, погибшие
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