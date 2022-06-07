В Николаевской области с 24 февраля погибли более 300 человек – ОВА

Об этом глава Николаевской областной государственной (военной) администрации Виталий Ким сообщил 7 июня в ходе брифинга в медиацентре "Украина", трансляцию вел "Укринформ".
"За весь период войны – более 300 человек, а за прошедшие сутки два человека погибли, в Баштанке", – сказал он в ответ на вопрос о жертвах среди гражданского населения.
По данным Кима, в области более 3700 объектов инфраструктуры и гражданских объектов были повреждены или уничтожены в результате боевых действий. "Эта цифра растет ежедневно", – добавил он.
Обстрелы в Николаевской области, по словам Кима, не прекращаются уже две недели.
Глава ОВА призвал местных жителей, "если есть такая возможность", не возвращаться в Николаев еще неделю-две, так как там сейчас более опасно, чем две недели назад.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших. В интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 18 мая, Ким рассказывал, что российские военные захватили Снигиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.
Весной в областном центре несколько недель были проблемы с водоснабжением (в результате одного из обстрелов был перебит водопровод, и, как объяснял Ким, пока починить трубу невозможно из-за обстрелов). В кранах есть только техническая вода, питьевую привозят фасованную, а также люди набирают ее (дополнительно очищенную) из новосозданных скважин. 7 июня Ким сказал, что решение проблемы с питьевой водой займет не менее двух месяцев.