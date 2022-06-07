В Николаевской области с 24 февраля погибли более 300 человек – ОВА

Об этом глава Николаевской областной государственной (военной) администрации Виталий Ким сообщил 7 июня в ходе брифинга в медиацентре "Украина", трансляцию вел "Укринформ".

"За весь период войны – более 300 человек, а за прошедшие сутки два человека погибли, в Баштанке", – сказал он в ответ на вопрос о жертвах среди гражданского населения.

По данным Кима, в области более 3700 объектов инфраструктуры и гражданских объектов были повреждены или уничтожены в результате боевых действий. "Эта цифра растет ежедневно", – добавил он.

Обстрелы в Николаевской области, по словам Кима, не прекращаются уже две недели.

Глава ОВА призвал местных жителей, "если есть такая возможность", не возвращаться в Николаев еще неделю-две, так как там сейчас более опасно, чем две недели назад.