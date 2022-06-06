В Николаевской области сообщили о подозрении двум полицейским, которые передали оккупантам табельное оружие – Офис генпрокурора

По данным следствия, подозреваемые во время оккупации города Снегиревка по предварительному сговору добровольно передали военным формированием РФ девять пистолетов ПМ и 18 магазинов к ним с патронами.

Как уточнили в Офисе генпрокурора, фигурантами оказались сотрудники отделения полиции №2 Баштанского райотдела полиции.

Их подозревают в коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)